Chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên ở phường Trúc Lâm: Còn nhiều vướng mắc

Nhiều giáo viên tại Trường Tiểu học Trúc Lâm dạy thêm giờ để bảo đảm chương trình giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Trúc Lâm, đến nay hầu hết giáo viên ở các phân hiệu Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn đã nhận được tiền dạy thêm giờ của năm học 2025-2026. Tuy nhiên, số tiền được chi trả chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khi đó, giáo viên tại điểm trường chính vẫn chưa nhận được khoản kinh phí này.

Cô giáo Phạm Mỹ Trà, Trường Tiểu học Trúc Lâm, cho biết: “Năm học 2025-2026, cô có 200 tiết dạy thêm giờ nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán. Dù vậy, cô vẫn tin tưởng khi có nguồn kinh phí, nhà trường sẽ thực hiện chi trả theo quy định”.

Cùng chung tâm tư, cô giáo Nguyễn Thị Chinh cho biết: “Năm học trước, hầu hết giáo viên trong tổ đều có số tiết dạy vượt định mức, người nhiều nhất lên tới 175 tiết. Tuy nhiên, đến nay, các giáo viên trong tổ vẫn chưa nhận được tiền dạy thêm giờ. Vì vậy, các thầy cô mong muốn cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí để thanh toán chế độ”.

Theo cô giáo Hoàng Thị Nhàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trúc Lâm: “Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, nhà trường đã rà soát, thống kê chi tiết số tiết dạy vượt định mức của từng giáo viên và gửi dự toán lên UBND phường. Hiện nhà trường đang chờ hướng dẫn về nguồn kinh phí chi trả. Đối với các phân hiệu đã thanh toán một phần tiền dạy thêm giờ, nguyên nhân là sau sáp nhập, các đơn vị phải sử dụng một phần kinh phí cấp bù học phí để hỗ trợ chi trả".

Hiện nay nhiều giáo viên Trường Tiểu học Trúc Lâm chưa nhận được tiền dạy thêm giờ của năm học 2025-2026.

Không riêng bậc tiểu học, tình trạng này cũng diễn ra tại Trường THCS Trúc Lâm. Theo thầy giáo Lê Ngọc Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2025-2026 trường thiếu 19 giáo viên so với định mức, phát sinh 9.762 tiết dạy thêm giờ, với tổng kinh phí cần chi trả hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa có đủ nguồn kinh phí, nhà trường chưa thể thanh toán đầy đủ cho giáo viên.

Nhà trường đã báo cáo UBND phường về khó khăn trong chi trả tiền dạy thêm giờ. Trong thời gian chờ phương án giải quyết, trường đã vận dụng một phần kinh phí cấp bù học phí để hỗ trợ giáo viên. Dù vậy, khoản tiền đã chi trả vẫn chưa bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định.

Theo báo cáo của UBND phường Trúc Lâm, năm học 2025-2026, khối tiểu học và THCS trên địa bàn có 112 lớp. Theo định mức, nhu cầu giáo viên là 186 người, trong khi số lượng hiện có chỉ 156 người, thiếu 30 người. Để bảo đảm hoạt động dạy và học, các nhà trường phải chủ động bố trí, phân công giáo viên dạy tăng giờ, với tổng cộng 24.580 tiết.

Khối lượng tiết dạy phát sinh lớn kéo theo nhu cầu kinh phí chi trả chế độ cho giáo viên. Theo tổng hợp của địa phương, tổng kinh phí phải chi trả theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT là hơn 4,951 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí tự chủ được giao cho các cơ sở giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Một tiết học tại Trường Trung học cơ sở Trúc Lâm.

Để giải quyết một phần khó khăn, một số trường đã sử dụng kinh phí cấp bù học phí của từng năm học để hỗ trợ tiền dạy tăng tiết và hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết toàn bộ khoản kinh phí phát sinh, dẫn đến tình trạng giáo viên chưa được thanh toán đầy đủ tiền dạy thêm giờ.

Theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, tiền lương một tiết dạy thêm giờ của giáo viên cơ sở giáo dục công lập được tính bằng 150% tiền lương của một tiết dạy thông thường. Tuy nhiên, tại phường Trúc Lâm, nhiều giáo viên vẫn chưa biết cụ thể số tiền mình được nhận, trong khi khoản kinh phí của năm học 2025-2026 chưa được thanh toán đầy đủ.

Lý giải về vấn đề này, ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm cho biết, nguyên nhân chủ yếu là nguồn kinh phí tự chủ giao cho các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trước đây, thị xã Nghi Sơn (cũ) thực hiện chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trên địa bàn, nhưng mức hỗ trợ chưa đạt mức theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT.

Hiện nay, phường mới thực hiện hỗ trợ giáo viên dạy tăng giờ trong phạm vi nguồn kinh phí hiện có, chưa đủ điều kiện thanh toán toàn bộ số tiền tương ứng với số tiết dạy thêm giờ thực tế. UBND phường đang tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực tế tại Trúc Lâm cho thấy, tình trạng thiếu giáo viên không chỉ tạo áp lực lên đội ngũ nhà giáo mà còn kéo theo những khó khăn trong bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách. Việc giáo viên chủ động dạy tăng giờ để duy trì hoạt động dạy và học là cần thiết, song quyền lợi tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện cũng cần được bảo đảm.

Chi trả tiền dạy thêm giờ đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của giáo viên.

Vì vậy, đối với khoản kinh phí chưa được thanh toán của năm học 2025-2026, việc sớm có hướng dẫn cụ thể về nguồn chi và phương án xử lý là yêu cầu cấp thiết. Cùng với đó, cần rà soát chính xác số tiết dạy thêm giờ, xác định mức chi trả theo quy định, công khai tiến độ thực hiện và xây dựng lộ trình thanh toán phù hợp với nguồn lực được bố trí.