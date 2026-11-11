Chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Sơn Đông

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại hội trường UBND xã Sơn Đông.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khu vực Vĩnh Phúc có chiều dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 10 xã, phường, trong đó có xã Sơn Đông. Tại xã Sơn Đông, dự án đi qua các thôn: Phú Đa, Đông Mật, Sơn Hòa, Hạnh Phúc, Tân Thành, Quyết Tiến, Hiệp Sơn, Phan Lãng, Phan Dư; tổng chiều dài khoảng 5km, diện tích cần thu hồi khoảng 14,23ha.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xã Sơn Đông đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Trong đợt đầu tiên thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, UBND xã đã quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với 190 hộ dân tại 3 thôn: Tân Thành, Phú Đa, Quyết Tiến.

Các hộ dân có đất thu hồi nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Cụ thể: Tại thôn Tân Thành, diện tích thu hồi 5.340m2; thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 45 hộ; tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tại thôn Phú Đa, diện tích thu hồi 7.089m2; thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 76 hộ; tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Tại thôn Quyết Tiến, diện tích thu hồi 5.964,8m2; thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 69 hộ; tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian tới, xã Sơn Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.