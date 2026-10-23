Chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tích hợp qua VneID từ năm 2027

Trong những tháng cuối năm 2026, hệ thống BHXH tập trung hoàn thiện kết nối dữ liệu, chuẩn hóa thông tin người hưởng, hướng dẫn người dân đăng ký phương tiện nhận tiền.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN, hướng tới mở rộng phương thức thanh toán điện tử từ năm 2027.

Tích hợp liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.. Ảnh: TTXVN

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, cơ quan BHXH tập trung hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử. Các hướng dẫn liên quan đến việc xác định, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả chế độ cũng được xây dựng trong giai đoạn này.

Phương thức nhận tiền được thiết kế theo hướng linh hoạt. Người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Song song với quá trình chuẩn bị kỹ thuật, thông tin của người đang hưởng chế độ cũng như người mới tham gia sẽ được rà soát, chuẩn hóa.

Hoàn thành kết nối hệ thống trong năm 2026

Trong tháng 11 và 12/2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng khai thác, đối soát thông tin phục vụ việc chi trả.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ngành BHXH sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội. Đây là bước chuẩn bị để phương thức chi trả mới được triển khai rộng rãi đối với các chế độ BHXH, BHTN từ năm 2027.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi phương thức nhận tiền được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng. Trường hợp người dân chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp, tránh gián đoạn lương hưu, trợ cấp hoặc các chế độ đang hưởng.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin được tích hợp trên VNeID, cho phép người dân liên kết phương tiện thanh toán để nhận các khoản tiền thuộc chính sách an sinh. Từ ngày 28/9/2026, người dân đã có thể nhận lương hưu, trợ cấp cùng các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản này theo quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP.

Tài khoản nhận tiền phải chính chủ

Một yêu cầu quan trọng khi triển khai là bảo đảm tiền an sinh được chuyển đúng người thụ hưởng. Theo đó, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động được tích hợp phải chính chủ, có thông tin trùng khớp với dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử.

Mỗi người lựa chọn tích hợp một trong ba phương tiện nhận tiền gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để phục vụ việc nhận các khoản an sinh xã hội.

Việc đưa VNeID trở thành một kênh kết nối trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN giúp gắn thông tin định danh với phương tiện nhận tiền của từng người hưởng. Qua đó, quá trình chi trả có thêm điều kiện để đối soát dữ liệu, hạn chế sai lệch thông tin, đồng thời giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các khoản lương hưu, trợ cấp và chế độ an sinh.

Theo lộ trình, những tháng cuối năm 2026 là giai đoạn ngành BHXH hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và hướng dẫn sử dụng. Từ năm 2027, phương thức chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID sẽ được triển khai đối với các chế độ BHXH, BHTN.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc