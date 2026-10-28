Chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tích hợp qua VNeID

Cán bộ BHXH cơ sở Hà Giang tuyên truyền về chi trả lương hưu tích hợp qua VNeID.

Cụ thể hóa Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Chủ trương này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng, giúp việc tiếp cận chính sách trở nên nhanh chóng, chính xác và an toàn. Thông qua nền tảng dữ liệu số đồng bộ, công tác chi trả đảm bảo tính minh bạch, góp phần đẩy mạnh hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh cho biết: "Theo kế hoạch 4164/KH-BHXH của BHXH Việt Nam, ngay trong tháng 10-2026, ngành BHXH tập trung xây dựng nội dung hướng dẫn quy trình xác định, sử dụng tài khoản an sinh xã hội; đồng thời rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và xử lý dữ liệu thông tin người hưởng. Đối với các trường hợp phát sinh mới, thông tin người thụ hưởng sẽ được tự động cập nhật ngay trong quá trình giải quyết chế độ. Trong hai tháng cuối năm 2026, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thành việc kết nối hạ tầng phần mềm nghiệp vụ với Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, khai thác dữ liệu chuẩn để phục vụ công tác chi trả".

Trong suốt quá trình chuẩn bị triển khai, cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành hướng dẫn Nhân dân đăng ký, tích hợp tài khoản hưởng trên ứng dụng VNeID. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện kỹ thuật hoặc chưa hoàn thành tích hợp, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục chi trả qua các phương thức phù hợp hiện hành, tuyệt đối không làm gián đoạn quyền lợi chính đáng của người hưởng.

Theo quy định, các phương tiện thanh toán tích hợp như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động bắt buộc phải là tài khoản chính chủ, có thông tin định danh trùng khớp với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng VNeID. Mỗi người dân khi tham gia sẽ được quyền lựa chọn một trong ba phương tiện trên làm kênh tiếp nhận chính thống các khoản trợ cấp an sinh xã hội. Quy định này không chỉ tạo sự chủ động, linh hoạt cho người thụ hưởng theo nhu cầu thực tế, mà còn ngăn ngừa gian lận, thất thoát, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính.

Sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân chính là thước đo hiệu quả của việc đưa chính sách đi vào cuộc sống. Chia sẻ về chủ trương này, chị Phạm Thị Hương, tổ 16, phường An Tường chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần đến kỳ nhận trợ cấp hay lương hưu người thụ hưởng phải đến điểm tập trung để xếp hàng, chờ đợi rất mất thời gian. Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trực tiếp trên ứng dụng VNeID mang lại ý nghĩa thiết thực đối với người thụ hưởng, không chỉ giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian, công sức đi lại, mà còn cho thấy sự đổi mới, hiện đại và tính ưu việt của công nghệ số trong việc nâng cao chất lượng phục vụ đời sống".

Kế hoạch chi trả qua VNeID nằm trong tiến trình chuyển đổi số tổng thể và toàn diện của ngành Bảo hiểm xã hội. Sự chủ động, quyết liệt trong hạ tầng dữ liệu đã mang lại những kết quả rõ nét. Tính đến ngày 17-10-2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số BHXH sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người.

Sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số BHXH không chỉ giúp chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu dân cư mà còn tạo nền tảng vững chắc để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc chủ động triển khai bài bản, đúng lộ trình thể hiện rõ quyết tâm của ngành BHXH và tỉnh Tuyên Quang trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ” đi vào thực chất, góp phần xây dựng một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, minh bạch và bền vững trong kỷ nguyên số.