Chi trả lương hưu tháng 10/2026 vào hai đợt

Nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc tình hình thực tế ở địa phương. Riêng việc chi trả bằng chuyển khoản được ấn định thành 2 đợt. Do những ngày đầu tháng 10/2026 diễn ra vào ngày thường trong tuần nên được thực hiện chi trả ngay từ đầu tháng.

Theo đó, đợt 1 chi trả được thực hiện vào ngày 1/10 tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng. Đợt 2, được triển khai vào ngày 2/10 tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.