Chi trả hơn 277 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân Cát Tiên

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân

Theo đó, đợt chi trả tập trung giải quyết kinh phí DVMTR các hộ chưa nhận trong năm 2024 (lần 3), năm 2025 (lần 2) và nguồn tiền kết dư từ năm 2018 trở về trước theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng nguồn tiền DVMTR kết dư từ năm 2018 trở về trước tại xã Cát Tiên có tổng số hơn 277,2 triệu đồng, được chi trả cho 585 hộ gia đình, cá nhân.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng thành lập 2 tổ công tác trực tiếp đến địa bàn thực hiện chi trả.

Tại các điểm chi trả, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng phối hợp chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm địa bàn kiểm tra giấy tờ tùy thân, đối chiếu thông tin người thụ hưởng với hồ sơ giao đất, giao rừng, quyền sử dụng đất.

Việc đưa tổ công tác về cơ sở giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, chi trả nguồn tiền DVMTR.

Thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ các trường hợp còn vướng mắc, niêm yết công khai và thực hiện chi trả tiền DVMTR kết dư lần 2 trong năm 2026, bảo đảm nguồn kinh phí đến đúng đối tượng thụ hưởng.