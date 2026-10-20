Chi trả hơn 147 tỷ đồng bồi thường dự án Trục không gian QL 1A

Chính quyền địa phương đã chi trả hơn 147 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 33 trường hợp trong đợt đầu tiên.

Trước đó, ngày 16/10, phường Kim Liên đã tổ chức chi trả hơn 147 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 33 trường hợp trong đợt đầu tiên. Cùng với việc tổ chức chi trả, chính quyền địa phương đã tiếp nhận khoảng 25 mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Kim Liên, trong số 38 trường hợp được mời đến nhận tiền, có 34 trường hợp đến làm thủ tục; trong đó, 33 trường hợp đủ điều kiện nhận tiền và một trường hợp chưa đủ điều kiện chi trả. Tổng kinh phí đã chi trả đạt 147,317 tỷ đồng, tương ứng gần 87% số trường hợp trong danh sách chi trả đợt 1. Phường phấn đấu hoàn thành chi trả đợt 2 trước ngày 25/10 với tổng số hộ có nhà, đất ở riêng lẻ thuộc kế hoạch chi trả của hai đợt là 73 hộ.

Song song với việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Dự kiến, việc phá dỡ các công trình đủ điều kiện sẽ được triển khai từ nay đến ngày 30/10, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Người dân phường Kim Liên (Hà Nội) làm thủ tục nhận tiền bồi thường.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Kim Liên, có chiều dài khoảng 1,1 km, với tổng diện tích trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1 m². Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức, khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân tại ba tòa nhà chung cư cũ và các hộ có đất ở riêng lẻ.

Theo UBND phường Kim Liên, trên địa bàn có 219 thửa đất với 217 phương án giải phóng mặt bằng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và tài sản trên đất, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Đối với các hộ có nhà, đất ở riêng lẻ, phường đã hoàn thành việc lập, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tổ chức đối thoại, giải đáp kiến nghị liên quan đến diện tích thu hồi, nguồn gốc đất, tài sản trên đất và chính sách bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, địa phương đã tập trung chỉ đạo, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân.

Cùng với việc công khai phương án bồi thường, chính quyền phường tăng cường đối thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc phát sinh. Địa phương cũng xây dựng mã QR tích hợp các chính sách, văn bản pháp lý liên quan, giúp người dân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu quyền lợi và nghĩa vụ khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng bộ phận Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Kim Liên cho biết, trong hai ngày 28 và 29/9, địa phương đã thông qua 34 phương án bồi thường đối với các hộ có nhà, đất ở riêng lẻ; đồng thời lập dự thảo, công khai phương án để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Người dân phường Kim Liên (Hà Nội) đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng dự án vẫn gặp một số khó khăn, nhất là việc xử lý các trường hợp liên quan đến chung cư cũ và bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện thu hồi đất.

Đối với hai khu tập thể H1 và H2, diện tích còn lại sau khi thực hiện dự án dưới 44%. Chính quyền phường đang tiếp tục vận động người dân, đồng thời báo cáo thành phố xem xét phương án giải phóng mặt bằng toàn bộ hai khu nhà nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại khu tập thể E1B, mặc dù diện tích bị ảnh hưởng chỉ khoảng 0,6 m² nhưng có tác động đến kết cấu công trình. Địa phương đang đề xuất phương án xử lý phù hợp, gắn với việc xem xét cải tạo chung cư cũ, hạn chế ảnh hưởng đến 43 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Bên cạnh đó, tiến độ bố trí đất tái định cư cũng là vấn đề được nhiều hộ dân quan tâm. Mặc dù đồng thuận với chủ trương triển khai dự án và cơ bản nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ, các hộ thuộc diện thu hồi đất mong muốn sớm được xác định vị trí, đơn giá đất tái định cư để chủ động ổn định nơi ở và sinh hoạt.

Ông Nguyễn Lâm Thụ, ở số 72 đường Giải Phóng cho biết, gia đình đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ tương đối thỏa đáng, phù hợp với quy định. Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đã giải thích cụ thể các nội dung liên quan, tổ chức đo đạc nhiều lần nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân. Gia đình mong muốn sớm hoàn tất các thủ tục, được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Kim Liên, địa phương đang chờ các sở, ngành tham mưu UBND thành phố ban hành đơn giá đất tái định cư. Sau khi có đơn giá, phường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức bốc thăm vị trí, hoàn thiện thủ tục và ban hành các quyết định liên quan theo quy định.

Việc sớm giải quyết các thủ tục tái định cư được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để tạo sự đồng thuận, thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng của người dân.

Trong thời gian tới, phường Kim Liên tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại, hoàn thành các đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong tháng 10/2026; đồng thời đẩy nhanh việc tiếp nhận mặt bằng, tổ chức phá dỡ các công trình đủ điều kiện theo kế hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện để các đơn vị liên quan triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thuộc diện thu hồi đất.