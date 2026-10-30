Chi trả đợt 11 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa thực hiện đợt chi trả thứ 11 với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 5%, nâng tổng số tiền đã thanh toán cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên hơn 13.921 tỷ đồng.

Theo thông cáo báo chí của THADS TP Hồ Chí Minh, nguồn tiền này thu được từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và kết quả xử lý tài sản của bị án Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bị án Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa.

Theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, bị án Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Cụ thể, THADS TP Hồ Chí Minh đã chi trả cho 42.367 trái chủ và thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 471 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, THADS TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chi trả tổng cộng 11 đợt, với số tiền hơn 13.921 tỷ đồng.

Hiện THADS TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, đo vẽ và thẩm định giá các tài sản được bản án xác định thuộc quyền sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cũng như các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan.

Ngoài ra, THADS TP Hồ Chí Minh còn yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn của vụ án. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được khoản tiền do SCB chuyển giao, cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả tiếp theo cho trái chủ.

THADS TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường dẫn (link) không chính thống, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng, không tụ tập đông người, tránh để các đối tượng lợi dụng hoặc tiếp cận những thông tin sai lệch.