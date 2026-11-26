Cánh rừng thông dọc Quốc lộ 14 được các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt

Tạo động lực giữ rừng

Giữa những cánh rừng rộng lớn của Lâm Đồng, công việc giữ rừng được gắn với những lợi ích thiết thực từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Thông qua nguồn kinh phí này, các đơn vị chủ rừng và hộ dân nhận khoán có thêm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Năm 2025, từ diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng hơn 716.286 ha, Lâm Đồng thu hơn 529,1 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các đơn vị chủ rừng triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có thêm thu nhập từ công việc giữ rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Thượng - Hòa Bắc chi trả tiền DVMTR cho các hộ dân

Đối với những hộ dân, khoản tiền dịch vụ môi trường rừng dù không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực. Từ chỗ rừng được xem là nơi mưu sinh bằng khai thác tài nguyên, người dân từng bước nhận thức rõ hơn giá trị của việc giữ gìn màu xanh, bảo vệ hệ sinh thái và nguồn nước.

Anh K’Tứ Thon Kon Rum - Lơ Òng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Thượng - Hòa Bắc: “Nhận khoán bảo vệ rừng, chúng tôi có thêm công việc, có nguồn thu để trang trải cuộc sống gia đình. Đi tuần tra rừng thường xuyên cũng giúp mình hiểu và có trách nhiệm hơn với diện tích rừng được giao. Rừng còn thì nguồn nước, môi trường và cuộc sống của bà con cũng được bảo đảm hơn”.

Không chỉ hỗ trợ người dân, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng còn góp phần bảo đảm kinh phí hoạt động cho các đơn vị quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. Với những đơn vị có diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ áp lực tuần tra, kiểm soát đến nguy cơ cháy rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp, săn bắt động vật hoang dã.

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà phối hợp với các hộ nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng

Ông Nguyễn Lương Minh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà cho biết, nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng có vai trò quan trọng đối với hoạt động của đơn vị. Nguồn kinh phí này góp phần quan trọng giúp đơn vị có kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đây không chỉ là nguồn lực phục vụ công tác chuyên môn mà còn tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả bảo tồn, duy trì hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Ông Nguyễn Lương Minh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhiều địa phương cũng đang tìm hướng phát triển sinh kế phù hợp, khai thác những giá trị kinh tế dưới tán rừng nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc bảo vệ tài nguyên. Tại xã Trường Xuân, hơn 400 ha rừng thông, trong đó nhiều diện tích nằm dọc Quốc lộ 14, đang mở ra cơ hội phát triển các mô hình kinh doanh, dịch vụ gắn với cảnh quan rừng.

Ông Nguyễn Viết Kiệm chia sẻ về lợi ích của nguồn kinh phí DVMTR

Sau hơn 36 năm gắn bó với rừng, năm 2006 gia đình ông Nguyễn Viết Kiệm (bon Păng Sim) được UBND xã giao bảo vệ 4 ha rừng thông, mỗi năm gia đình được chi trả 3,6 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Từ khoản tiền này, ông Kiệm đã tích góp, đầu tư xây dựng mô hình kinh doanh dưới tán rừng, gồm khu sinh hoạt cộng đồng, điểm nghỉ chân và không gian trưng bày sản phẩm OCOP địa phương. Ông Kiệm kỳ vọng mô hình mới sẽ tạo nguồn thu ổn định hơn, giúp gia đình có điều kiện tiếp tục gắn bó với diện tích rừng nhận khoán.

Chính sách góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững

Lâm Đồng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, với hơn 1,132 triệu ha. Diện tích rừng rộng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ nhưng cũng tạo tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, kinh tế xanh từ các giá trị môi trường mà rừng mang lại.

Lâm Đồng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, với hơn 1,132 triệu ha

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng dự kiến thu, chi tiền DVMTR gần 477,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/11, Quỹ đã thu hơn 480 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch năm và tạm ứng cho các chủ rừng hơn 259 tỷ đồng.

Nguồn thu tiếp tục là một trong những cơ chế tài chính quan trọng hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm áp lực ngân sách nhà nước. Nguồn lực này cũng tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động lâm nghiệp.

Kinh phí DVMTR tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động lâm nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính sách chi trả DVMTR góp phần cải thiện sinh kế cho các hộ nhận khoán, tạo sự gắn kết giữa người dân với rừng.

“Chi trả DVMTR đã tạo nguồn lực quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nhận khoán. Trong thời gian tới, cùng với việc duy trì hiệu quả chính sách này, Lâm đồng sẽ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để khai thác tiềm năng từ tín chỉ cacbon rừng, hướng tới đa dạng hóa nguồn thu, tạo thêm động lực cho bảo vệ và phát triển rừng bền vững”, bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng nói.

Chi trả DVMTR đã tạo nguồn lực quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nhận khoán

Cùng với nguồn thu DVMTR, địa phương đang từng bước chuẩn bị các điều kiện để tiếp cận nguồn thu từ tín chỉ cacbon rừng, mở rộng cơ hội tài chính cho ngành lâm nghiệp, những cơ chế tài chính dựa trên giá trị môi trường đang từng bước tạo chuyển biến trong cách tiếp cận giá trị đối với tài nguyên rừng. Rừng không chỉ được bảo vệ bằng trách nhiệm hành chính mà còn được gắn với lợi ích kinh tế, sinh kế và sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Khi người dân có thu nhập từ giữ rừng, chủ rừng có nguồn lực tái đầu tư, các giá trị sinh thái được ghi nhận và khai thác đúng hướng, lâm nghiệp sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững. Đó cũng là hướng đi để Lâm Đồng phát huy lợi thế tài nguyên rừng, đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong những năm tới.