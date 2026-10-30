Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Thêm động lực để người dân gắn bó với rừng

Đưa chính sách đến gần người dân

Nhằm giúp các chủ rừng nắm bắt đầy đủ thông tin và quyền lợi từ chính sách DVMTR, Quỹ BV và PTR TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về chi trả DVMTR đối với rừng trồng FSC và rừng trồng cây bản địa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại các xã có diện tích rừng trồng tham gia chứng chỉ FSC.

Chủ rừng quan tâm về các điều kiện cụ thể để được hưởng lợi từ chi trả DVMTR.

Tại hội nghị, đại diện Quỹ đã phổ biến những nội dung liên quan đến điều kiện được chi trả, thông tin chủ rừng, hồ sơ cần thiết và phương thức nhận tiền. Những vấn đề người dân quan tâm, còn vướng mắc được trực tiếp trao đổi, giải đáp và hướng dẫn cụ thể, giúp các chủ rừng hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như trách nhiệm khi tham gia chính sách.

Đặc biệt, Quỹ nhấn mạnh việc hưởng tiền DVMTR luôn gắn liền với trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng; chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng và kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Việc tuyên truyền trực tiếp có ý nghĩa thiết thực, bởi không phải chủ rừng nào cũng nắm rõ các điều kiện, thủ tục và trách nhiệm liên quan đến chính sách. Qua đó, người dân có thêm thông tin chính thống, chủ động hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với cơ quan thực hiện chính sách.

Hướng dẫn người dân hoàn thành hồ sơ để có cơ sở xem xét đưa vào chi trả DVMTR.

Phát huy hiệu quả chính sách từ sự đồng thuận của người dân

Để chi trả DVMTR tiếp tục phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Quỹ BV và PTR, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các chủ rừng. Trong đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát thông tin và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm việc chi trả công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Về phía chủ rừng, việc chủ động tìm hiểu quy định của pháp luật, cung cấp thông tin chính xác và thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng không chỉ bảo đảm quyền lợi của bản thân mà còn góp phần bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.

Từ những hội nghị phổ biến chính sách, sự gắn kết giữa cơ quan thực hiện và người dân ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để chính sách chi trả DVMTR thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò là nguồn lực kinh tế hỗ trợ công tác quản lý, BV và PTR.

Một trong những ý nghĩa thiết thực của chi trả DVMTR là góp phần tạo động lực kinh tế để người dân duy trì diện tích rừng, tiếp tục đầu tư chăm sóc và cân nhắc kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng. Khi có thêm nguồn thu từ DVMTR, chủ rừng có điều kiện bổ sung nguồn lực cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời có thêm cơ sở để cân nhắc thời điểm khai thác phù hợp, hạn chế việc khai thác sớm khi chưa cần thiết.

Việc kéo dài chu kỳ kinh doanh, kết hợp với phương thức quản lý và chăm sóc phù hợp, có thể tạo điều kiện cho cây rừng sinh trưởng lâu hơn, góp phần nâng cao trữ lượng, chất lượng và giá trị rừng trồng. Đặc biệt, đối với rừng trồng cây bản địa và rừng được quản lý theo tiêu chuẩn FSC, việc chú trọng chất lượng rừng, bảo vệ đất và duy trì các giá trị sinh thái có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững.

Về lâu dài, việc duy trì diện tích rừng hiện có, kết hợp trồng rừng và phục hồi rừng ở những khu vực phù hợp, góp phần bảo vệ diện tích có rừng và hỗ trợ duy trì, nâng cao độ che phủ rừng. Những cánh rừng được quản lý, bảo vệ tốt còn góp phần giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và giảm nguy cơ sạt lở tại những khu vực có điều kiện phù hợp.

Đồng thời, rừng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, hấp thụ và lưu trữ carbon, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước phục vụ đời sống, sản xuất. Những giá trị này không chỉ mang lại lợi ích cho chủ rừng mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng và toàn xã hội. Rừng được bảo vệ tốt góp phần duy trì môi trường sinh thái, hỗ trợ giảm thiểu một số tác động bất lợi của thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nguồn lợi được nhận từ chi trả DVMTR kết hợp công tác tuyên truyền phát triển rừng bền vững giúp tăng chu kỳ khai thác của bà con nhằm mang lại hiệu quả tích cực rõ rệt.

Lợi ích kinh tế tạo động lực giữ rừng lâu dài

Không khí trao đổi tại hội nghị cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Nhiều chủ rừng chủ động tìm hiểu các điều kiện thụ hưởng, đề nghị hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để có cơ sở xem xét đưa vào chi trả DVMTR.

Đối với người dân, rừng trồng không chỉ là tài sản được hình thành từ quá trình lao động, đầu tư mà còn là nguồn sinh kế quan trọng. Vì vậy, nguồn thu từ DVMTR có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung kinh phí chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của chủ rừng đối với công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đáng chú ý, chính sách còn tạo thêm động lực để người dân cân nhắc kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng, hạn chế khai thác sớm khi chưa cần thiết. Khi thời gian sinh trưởng được kéo dài, kết hợp với phương thức quản lý, chăm sóc phù hợp, rừng có điều kiện nâng cao trữ lượng, chất lượng và giá trị kinh tế.

Tuyên truyền cho bà con về quản lý rừng bằng ảnh vệ tinh.

Đối với rừng trồng cây bản địa và rừng được quản lý theo tiêu chuẩn FSC, việc chú trọng chất lượng rừng, bảo vệ đất và duy trì các giá trị sinh thái càng có ý nghĩa quan trọng. Những cánh rừng được quản lý tốt không chỉ mang lại lợi ích cho chủ rừng mà còn góp phần giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn, bảo vệ nguồn nước, hấp thụ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học.

Có thể thấy, hiệu quả của chi trả DVMTR không chỉ được đánh giá bằng số tiền người dân nhận được mà còn thể hiện ở sự thay đổi trong nhận thức và hành động. Khi lợi ích kinh tế được gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng, người dân sẽ có thêm động lực đầu tư, chăm sóc và duy trì diện tích rừng lâu dài.

Khi người dân được hưởng lợi từ rừng và nhận thức rõ trách nhiệm giữ rừng, mỗi cánh rừng sẽ có thêm một điểm tựa vững chắc để được bảo vệ và phát triển lâu dài.