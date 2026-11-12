Chi trả bồi thường, hỗ trợ đợt 1 dự án nâng cấp Quốc lộ 14D qua xã Bến Giằng

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh khu vực 4) chi trả tiền bồi thường cho người dân. Ảnh: ANH QUÂN

Tại hội trường trụ sở UBND xã Bến Giằng, cán bộ Chi nhánh khu vực 4 tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin và chi trả theo mức bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt cho từng trường hợp.

Tổng số tiền chi trả đợt 1 khoảng 1,5 tỷ đồng cho 44 trường hợp.

Đợt chi trả được tổ chức theo Kế hoạch số 18/KH-CNKV4 ngày 9/11/2026 của Chi nhánh khu vực 4, trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 được UBND xã Bến Giằng phê duyệt ngày 6/11/2026.

Đây là căn cứ để đối chiếu đối tượng và số tiền chi trả, bảo đảm quyền lợi của người dân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cùng với việc chi trả, Chi nhánh khu vực 4 và UBND xã Bến Giằng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố rà soát những vướng mắc về phạm vi thu hồi đất và cao trình công trình, giúp người dân xác định phần đất phải bàn giao và chủ đầu tư tiếp nhận mặt bằng đúng mốc giới.

Theo đại diện Chi nhánh khu vực 4, việc chi trả sẽ tiếp tục được tổ chức hằng tuần theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên những vị trí cần thi công trước. Hồ sơ hoàn tất đến đâu, đơn vị tiến hành chi trả đến đó để sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.