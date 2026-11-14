Chi trả an sinh xã hội thuận tiện, an toàn

Người dân đồng thuận mở tài khoản

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận phương thức chi trả chế độ qua tài khoản, BHXH tỉnh đã phối hợp với UBND xã, phường tổ chức các buổi hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến những tiện ích thiết thực khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản, ông Hoàng Độ, tổ dân phố 3 Nam Lý, phường Đồng Hới đã đồng thuận, đăng ký mở tài khoản. Quy trình tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ diễn ra thuận tiện, nhanh chóng, giúp người dân hoàn thành việc chuyển đổi phương thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản.

Viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ người dân đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản - Ảnh: N.L

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản là một nội dung thiết thực trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng kinh tế số, xã hội số. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Vì thế, chủ trương này đã được ngành BHXH, các địa phương, đơn vị của tỉnh triển khai thực hiện một cách quyết liệt và nhận được sự đồng thuận của người dân. Đối với những người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, đây là một bước chuyển từ phương thức chi trả truyền thống sang phương thức chi trả hiện đại, thuận tiện, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay.

Ông Lê Mậu Hai ở thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh về hưu từ năm 2017. Sau nhiều năm nhận lương hưu bằng tiền mặt, đến năm 2024, ông đã đăng ký và chuyển sang nhận bằng tài khoản. Ông Hai cho biết, từ khi nhận chế độ qua tài khoản, bản thân ông thấy lương hưu được chi trả sớm, đúng thời hạn.

Ngoài ra, khi nhận lương hưu qua tài khoản, người hưởng được chủ động trong việc tra cứu lịch sử giao dịch, số dư tài khoản. Đặc biệt, rất thuận tiện trong việc thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại và các dịch vụ không dùng tiền mặt.

Xây dựng nền an sinh xã hội hiện đại, minh bạch.

Đến thời điểm này, tỉ lệ người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản trên địa bàn tỉnh đã đạt 96%, vượt 7% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và vượt 5% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Để đạt được kết quả trên, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu đến từng đơn vị trực thuộc; phối hợp với Công an tỉnh chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, đối soát thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cùng với chính quyền địa phương, các ngân hàng và quỹ tín dụng tổ chức mở tài khoản, hướng dẫn người dân đăng ký nhận chế độ ngay tại cơ sở.

Đối với nhóm người cao tuổi, người sinh sống ở vùng sâu, vùng xa hoặc chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng, BHXH tỉnh đã rà soát từng trường hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số.

Thực tiễn cho thấy, việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản mang lại sự chủ động, thuận tiện và an toàn cho người hưởng. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính công khai, minh bạch trong công tác chi trả, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền an sinh xã hội hiện đại, minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ: Mỗi tài khoản được mở thành công không chỉ giúp người dân nhận chế độ nhanh chóng, an toàn mà còn đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình chuyển đổi số của ngành BHXH. Để bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức cung ứng dịch vụ mở rộng tỉ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nền tảng số trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH.