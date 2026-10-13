Chi tối thiểu 2% ngân sách hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 75, ngày 28-7-2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tỉnh đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường tối thiểu 2%; tỷ trọng kinh tế xanh trên GRDP đạt 10%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%; 100% các nguồn nước thải, khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục; tỷ lệ số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn đạt 70%...

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt (phường Bắc Nha Trang, xã Diên Lâm, xã Suối Dầu và xã Cam Hiệp), đầu tư hạ tầng thu gom xử lý nước thải, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và chủ động phòng, chống thiên tai.

Thi công công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Tây Khánh Vĩnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bám sát tinh thần 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, đơn vị gắn với kiểm tra, đánh giá định kỳ việc triển khai thực hiện. Quá trình triển khai phải bảo đảm quán triệt sâu sắc phương châm: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển; đặt con người và chất lượng cuộc sống của Nhân dân ở trung tâm của mọi quyết định phát triển; xác định bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, ưu tiên bảo đảm nguồn lực tương xứng, đáp ứng yêu cầu đề ra.