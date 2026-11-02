Chi tiêu hợp lý, tiết kiệm

Thượng tá DƯƠNG ĐÌNH CẨN, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9:

Tránh xa lối sống hưởng thụ, nôn nóng làm giàu nhanh

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 đóng quân trên địa bàn cơ bản ổn định, song tình trạng chơi lô đề, đánh bài, đá gà ăn tiền, gom “hụi” bỏ trốn, nghiện ma túy, trộm cắp tài sản... vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Trước tình hình này, đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật bằng nhiều nội dung, hình thức; chú trọng tuyên truyền làm rõ thủ đoạn lừa đảo, rủ rê, lôi kéo của các đối tượng cũng như tác hại, hậu quả của việc sa vào tệ nạn xã hội. Chúng tôi cũng làm tốt công tác nắm, quản lý các mối quan hệ của quân nhân; quản lý chặt chẽ giấy tờ tùy thân do Quân đội cấp. Ngoài ra, hằng tháng, 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện kê khai việc vay nợ; đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không trung thực hoặc cán bộ quản lý không nắm được việc vay nợ của quân nhân thuộc quyền. Cùng với đó, chỉ huy đơn vị tổ chức xem xét theo phân cấp, tạo điều kiện để quân nhân vay vốn ngân hàng thông qua ký xác nhận bảng lương để anh em phụ giúp gia đình khắc phục khó khăn, ổn định chỗ ở... Lữ đoàn cũng thường xuyên biểu dương những đồng chí tiết kiệm tiền lương, phụ cấp giúp cha mẹ, mua đất, xây dựng được nhà ở... Nhờ những giải pháp trên, 10 năm qua, đơn vị không có trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội, vay nợ quá khả năng chi trả.

Tôi cho rằng, để tránh sa vào tệ nạn xã hội, vay nợ quá khả năng chi trả thì yếu tố cốt lõi vẫn là ý thức tự giác và bản lĩnh của từng cá nhân. Bởi không ai có thể theo sát, nhắc nhở mọi lúc, mọi nơi. Muốn vậy, quân nhân cần tránh xa lối sống đua đòi, hưởng thụ, muốn làm giàu nhanh chóng... Cần duy trì lối sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Đây là “vắc-xin” hiệu quả giúp quân nhân tránh rơi vào cảnh nợ nần, tệ nạn xã hội...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9 chơi bóng chuyền trong ngày nghỉ. Ảnh: LÊ ĐÌNH MINH

Thượng tá TẠ QUANG HIẾU, Chính ủy Trung đoàn 254, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai:

Kiểm soát tốt nhu cầu của bản thân

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 254 xác định quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật phải tiến hành chủ động, thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời, quan tâm nắm hoàn cảnh gia đình, những khó khăn về kinh tế của quân nhân để động viên, giúp đỡ ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững ổn định đơn vị. Giáo dục và kỷ luật tạo khuôn khổ, định hướng hành vi, để vững vàng trước những cám dỗ, mỗi quân nhân phải có bản lĩnh, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, đơn vị. Cám dỗ đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ như ham vui, thích hưởng thụ, chạy theo tâm lý đám đông... Nếu thiếu tỉnh táo, không biết kiểm soát nhu cầu, quân nhân có thể vướng vào cờ bạc, vay nợ, kéo theo những hệ lụy khó lường. Vì vậy, bản lĩnh không chỉ thể hiện trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn ở khả năng làm chủ bản thân trong cuộc sống hằng ngày; biết từ chối điều sai trái, không đánh đổi danh dự, phẩm chất quân nhân lấy lợi ích trước mắt. Đề cao ý thức cá nhân không đồng nghĩa với xem nhẹ trách nhiệm của tổ chức. Cán bộ phải sâu sát, nắm chắc tư tưởng, kịp thời định hướng, giúp đỡ bộ đội. Khi quân nhân có ý thức tự giác, đồng thời được giáo dục, quản lý và rèn luyện tốt, việc phòng ngừa vi phạm mới thực sự bền vững.

Tôi cho rằng tiết kiệm là một trong những giải pháp quan trọng giúp quân nhân tránh nợ nần và những cám dỗ vật chất. Tiết kiệm không chỉ là chi tiêu hợp lý mà còn rèn luyện lối sống có trách nhiệm, biết làm chủ nhu cầu bản thân. Thực tế cho thấy, nếu thiếu kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, quân nhân dễ rơi vào tình trạng chi tiêu mất cân đối, vay mượn để đáp ứng nhu cầu trước mắt, thậm chí bị lôi kéo vào cá cược, tín dụng đen. Vì vậy, Trung đoàn chú trọng giáo dục bộ đội xây dựng thói quen chi tiêu phù hợp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền thiếu an toàn, cờ bạc trực tuyến và những cám dỗ trên không gian mạng.

Thiếu tá QNCN LÊ QUANG ĐẠO, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế:

Luôn cân nhắc kỹ các khoản chi

Sau gần 10 năm xây dựng gia đình, vợ chồng tôi đã trải qua không ít khó khăn. Những ngày đầu mới cưới, tổng lương của vợ chồng tôi chỉ hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, trong khi phải trả nợ mua nhà, nuôi con và trang trải nhiều khoản sinh hoạt. Nhờ chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, chúng tôi từng bước vượt qua khó khăn. Tôi cho rằng tiết kiệm là cách thiết thực giúp quân nhân chủ động tài chính, hạn chế nguy cơ nợ nần. Gia đình tôi luôn cân nhắc kỹ các khoản chi, ưu tiên nhu cầu thiết yếu, chăm lo cho các con và thực hiện nghĩa vụ trả nợ mua nhà. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực của cả vợ và chồng, cách chi tiêu hợp lý, gia đình sẽ từng bước vượt qua khó khăn.

Thượng úy ĐẶNG TRUNG DŨNG, Trợ lý Ban Chính trị Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5:

Không đánh đổi danh dự lấy sự hào nhoáng bề ngoài

Tôi lập gia đình đầu năm 2024, cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn. Nhìn sang một số bạn bè cùng trang lứa đang công tác ngoài Quân đội, đôi lúc có chút chạnh lòng, nhưng tôi hiểu mỗi người có một lựa chọn, môi trường làm việc và con đường phát triển riêng. Điều quan trọng là phải biết trân trọng những gì mình đang có, đồng thời nỗ lực phấn đấu để cuộc sống ngày càng tốt hơn chứ không nên so sánh rồi sinh ra tâm lý tự ti hoặc dao động với con đường đã chọn.

Tôi không đặt mục tiêu làm giàu nhanh bằng mọi giá, càng không đánh đổi danh dự, kỷ luật và sự nghiệp quân ngũ để chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, sự hào nhoáng bề ngoài. Tôi đồng tình với ý kiến cho rằng tiết kiệm chính là “vắc-xin” hiệu quả giúp quân nhân phòng, tránh những cám dỗ vật chất, tệ nạn xã hội và nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần. Với điều kiện kinh tế hiện tại, vợ chồng tôi thống nhất chi tiêu hợp lý, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu, hạn chế mua sắm theo cảm xúc, không chạy theo hàng hiệu hay những trào lưu trên mạng xã hội. Mỗi tháng, chúng tôi cố gắng dành một khoản để tiết kiệm phòng khi ốm đau, công việc phát sinh hoặc thực hiện những dự định lâu dài.

Thượng úy LÊ VĂN HIỀN, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 77, Quân khu 7:

Quản lý tài chính hiệu quả

Tôi cho rằng, thực hành tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt giảm nhu cầu chính đáng, mà là biết cân đối thu nhập, chi tiêu có kế hoạch và tránh lãng phí. Việc duy trì khoản tiền gửi về gia đình hằng tháng vừa thể hiện trách nhiệm của người con đối với cha mẹ, vừa giúp tôi hình thành thói quen quản lý tài chính có kỷ luật. Trên cương vị chính trị viên đại đội, tôi luôn chú trọng nêu gương trong thực hành tiết kiệm, cùng chỉ huy đơn vị giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và các nguồn lực được giao. Theo tôi, biết quý trọng đồng lương do sức lao động của mình tạo ra, sống phù hợp với điều kiện thực tế và có trách nhiệm với gia đình, đơn vị chính là nền tảng để mỗi quân nhân xây dựng lối sống lành mạnh, vững vàng trước những cám dỗ vật chất.

Để quản lý tài chính hiệu quả, ngay khi nhận lương, tôi chủ động phân bổ các khoản chi tiêu theo kế hoạch cụ thể: Một phần gửi về quê phụ giúp cha mẹ; một phần sử dụng cho các nhu cầu cá nhân thiết yếu; phần còn lại tôi dành để tích lũy, xây dựng quỹ dự phòng khi bản thân hoặc gia đình có việc đột xuất...