Chi tiết Yamaha YZF-R9 2027 vừa ra mắt, giá hơn 250 triệu đồng

Mẫu sportbike này dự kiến bắt đầu được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ ngày 30/9, với giá 1,54 triệu Yen (tương đương 254,31 triệu đồng), tăng 44.000 Yen (7,27 triệu đồng) so với mức 1,496 triệu Yen (247,04 triệu đồng) của đời cũ.

Yamaha YZF-R9 ABS 2027.

Yamaha YZF-R9 ABS 2027 là bản nâng cấp nhẹ nhằm tối ưu hóa một số quy trình sản xuất thay vì tập trung vào thay đổi kỹ thuật. Do đó, hệ thống động cơ, khung xe, hệ thống treo và các công nghệ điều khiển điện tử trên YZF-R9 2027 không có sự nâng cấp đáng kể. Điểm mới dễ nhận biết nhất nằm ở việc bổ sung hai tùy chọn màu sơn ngoại thất, nâng tổng số lựa chọn màu tại Nhật Bản lên 3 màu, trong đó màu xanh đua xe đặc trưng của Yamaha tiếp tục được duy trì.

Tùy chọn màu mới đầu tiên là đen ánh kim, sử dụng lớp sơn đen phủ gần như toàn bộ thân xe. Logo R9 được thay thế bằng các decal màu xám, tạo diện mạo kín đáo hơn so với phong cách thể thao nổi bật của phiên bản màu xanh truyền thống. Yamaha YZF-R9 2027 màu đen ánh kim sẽ được bán ra đầu tiên từ ngày 30/9.

Tùy chọn thứ hai là xanh hải quân mờ, kết hợp với các điểm nhấn màu đỏ tươi trên thân xe, bánh xe và chắn bùn trước. Cách phối màu này mang đến diện mạo thể thao và trẻ trung hơn cho Yamaha YZF-R9 2027. Tuy nhiên, khách hàng Nhật Bản sẽ phải chờ đến ngày 29/1/2027 mới có thể mua phiên bản màu này.

Không có thay đổi về sức mạnh, Yamaha YZF-R9 2027 tiếp tục sử dụng động cơ CP3 3 xi lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 888cc. Trên phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản, động cơ sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 93 Nm. Động cơ này được kết hợp với khung hợp kim nhôm nhẹ, tạo nền tảng cho một mẫu mô tô thể thao tập trung vào khả năng vận hành.

Yamaha định vị YZF-R9 là mẫu Supersport được tái cấu trúc, sử dụng nền tảng động cơ 3 xi lanh CP3 thừa hưởng từ MT-09 nhưng được tinh chỉnh phù hợp hơn với đặc tính của một mẫu mô tô thể thao. Động cơ 888cc chú trọng khả năng tạo mô-men xoắn mạnh ở dải tua trung bình, đồng thời hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất trên đường đua và khả năng sử dụng hàng ngày. Đây cũng là đặc tính quan trọng giúp YZF-R9 khác biệt so với những mẫu sportbike sử dụng động cơ 4 xi lanh truyền thống.

Ngoài động cơ, Yamaha YZF-R9 2027 tiếp tục duy trì khung xe, hệ thống treo và hệ thống điều khiển điện tử của phiên bản trước. Bản cập nhật lần này chủ yếu tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và bổ sung lựa chọn màu sắc, thay vì thay đổi cấu hình vận hành. Vì vậy, những thông số cơ bản về hiệu suất của mẫu xe gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành.

- Video cận cảnh Yamaha YZF-R9 2027. Nguồn: Yamaha Motor USA.