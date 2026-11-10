Chi tiết xe tay ga Honda ADV 125 2027 vừa trình làng, giá hơn 114 triệu đồng

Được phát triển hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe máy phân khối nhỏ tại thị trường châu Âu, mẫu xe tay ga mới kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ những đàn anh như Honda X-ADV và ADV 350. Với kiểu dáng góc cạnh, khoảng sáng gầm cao, hệ thống giảm xóc hành trình dài cùng động cơ 125 cc tiết kiệm xăng, Honda ADV 125 2027 hướng đến những người cần một phương tiện linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển trên các cung đường không bằng phẳng.

Honda ADV 125 2027.

ADV 125 2027 sở hữu thiết kế hình khối góc cạnh, tỷ lệ thân xe gợi liên tưởng đến mẫu ADV 160 và những dòng xe adventure phân khối lớn của Honda. Phần đầu xe được tạo hình mạnh mẽ, kết hợp các đường nét dứt khoát nhằm nhấn mạnh phong cách đa địa hình. Mẫu tay ga này có khoảng sáng gầm 165 mm, đi cùng hệ thống giảm xóc hành trình dài và bộ lốp bán gai, hỗ trợ xe vận hành trên những đoạn đường gồ ghề hoặc bề mặt có độ bám không đồng đều.

Chiều cao yên của Honda ADV 125 2027 ở mức 780 mm, được thiết kế để tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển hằng ngày. Đáng chú ý, kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh năm vị trí với hành trình thay đổi lên tới 75 mm giúp người lái chủ động lựa chọn khả năng cản gió tùy theo tốc độ và điều kiện vận hành. Kích thước tổng thể của xe tay ga này lần lượt là 1.950x763x1.270 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1.324 mm, trọng lượng 133 kg.

Ở khu vực điều khiển, Honda ADV 125 2027 được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, thay thế kiểu đồng hồ truyền thống bằng giao diện kỹ thuật số hiện đại. Màn hình hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync, giúp người dùng tiếp cận các tiện ích kết nối trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, Hoda ADV 125 còn có hệ thống khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB Type-C bố trí trong hộc chứa đồ phía trước dung tích 2 lít, thuận tiện cho việc cất giữ những vật dụng cá nhân nhỏ hoặc sạc thiết bị di động. Đây là những trang bị ngày càng được người dùng xe tay ga quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe để đi làm, đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Khả năng chứa đồ cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Honda ADV 125 mới. Khoang hành lý dưới yên có dung tích 29 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm nguyên đầu (fullface), đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày. Ngoài trang bị tiêu chuẩn, Honda cung cấp thêm nhiều phụ kiện chính hãng dưới dạng tùy chọn, trong đó có thùng chứa đồ Smart Top Box dung tích 40 lít, hệ thống sưởi tay lái và bộ báo động chống trộm.

Về khả năng vận hành, Honda ADV 125 2027 sử dụng động cơ eSP+ xi lanh đơn, dung tích 125 cc, sản sinh công suất tối đa 12,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm. Theo thông tin công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa 97 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị và những hành trình ngoại ô. Động cơ được kết hợp với hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start&Stop, giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ khi xe dừng chờ, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có thể chủ động bật hoặc tắt. Công nghệ HSTC hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi tăng tốc trên bề mặt đường có độ bám thấp, qua đó tăng sự ổn định trong quá trình vận hành.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những lợi thế đáng chú ý của Honda ADV 125 2027. Theo chu trình thử nghiệm WMTC, mẫu xe tay ga này tiêu thụ trung bình chỉ 2,1 lít xăng/100 km, tương đương khoảng 47,6 km/lít. Với bình nhiên liệu dung tích 8,1 lít, xe có thể đạt phạm vi di chuyển lý thuyết khoảng 385 km sau mỗi lần đổ đầy bình.

Khách hàng mua Honda ADV 125 2027 có 4 màu sắc để lựa chọn gồm đỏ mờ ánh ngọc trai, xám ánh kim mờ, trắng ngọc trai và xám ngọc trai Falcon. Giá niêm yết của xe tại thị trường châu Âu là 3.995 euro (tương đương 114,12 triệu đồng).

- Video cận cảnh Honda ADV 125 2027. Nguồn: SCchannelBG.