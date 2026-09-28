Chi tiết xe hiệu năng cao BMW M4 giá gần 5,6 tỷ đồng tại Việt Nam

Thaco Auto vừa giới thiệu ra thị trường Việt Nam 4 mẫu xe nằm trong dải sản phẩm hiệu năng cao BMW M. Trong đó, M4 là mẫu xe đầy đủ "chất" M nhất và cũng có mức giá bán lẻ đắt nhất.

Về kích thước, BMW M4 sở hữu chiều dài tổng thể 4.801 mm, rộng 1.887 mm, cao 1.398 mm và trục cơ sở 2.857 mm. Trọng lượng xe ở mức 1.775 kg, nhẹ hơn M3 (1.780 kg) và M3 Touring (1.865 kg).

M4 là mẫu xe đắt nhất trong dải sản phẩm BMW M - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe có kiểu dáng coupe 2 cửa, phát triển trên nền tảng hệ khung gầm dành riêng cho nhãn hiệu xe hiệu năng cao BMW M. Trọng tâm xe hạ thấp góp phần tăng tính ổn định khi phanh, tăng tốc và vào cua.

Phần đầu xe ấn tượng với cụm đèn pha kép đặc trưng của thương hiệu, sử dụng công nghệ Adaptive LED mới nhất và được đặt dọc. Mui xe chế tạo từ vật liệu CFRP gia cường sợi carbon giúp giảm trọng lượng. Cùm phanh thể thao M làm từ vật liệu đặc biệt mang lại lực phanh mạnh và hiệu quả.

Xe có kiểu dáng coupe 2 cửa thể thao - Ảnh: Thaco Auto

Nội thất xe nổi bật với cụm màn hình cong BMW Curved Display chạy điều hành mới OS 8.5 cùng tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Vô-lăng bọc da M điểm vạch đỏ ở hướng 12 giờ.

Khoang cabin sử dụng gam màu xám chủ đạo ở khu vực táp-lô. Ghế ngồi thể thao 2 tone màu xanh và vàng kết hợp logo M4 ở phần tựa đầu.

Phiên bản BMW M4 Competition M xDrive phân phối tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ xăng I6 dung tích 3.0L M TwinPower Turbo. Khi kết hợp với hộp số M Steptronic 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian nhưng ưu tiên cầu sau M xDrive, khối động cơ sản sinh công suất cực đại 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Thiết kế khoang lái BMW M4 - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe được trang bị hệ thống M Mode gồm các thiết lập chế độ lái ROAD, SPORT và TRACK cho phép người lái tùy chỉnh xe theo từng điều kiện.

BMW M4 cấu hình tiêu chuẩn có mức giá bán lẻ 5,599 tỷ đồng, tương đương với 2 đối thủ "đồng hương" là Audi RS5 và Mercedes-AMG C63 S Coupe.

Mặc dù vậy, người tiêu dùng Việt Nam cũng có thể tiến hành cá nhân hoá bằng các gói tuỳ chọn M Experience Pro với giá tham khảo 435 triệu đồng hoặc gói M Racetrack giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hình ảnh chi tiết BMW M4 tại thị trường Việt Nam: