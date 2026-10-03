Chi tiết xe hiệu năng cao BMW M3 Touring giá gần 5,4 tỷ tại Việt Nam

Khác với M2, M3 và M4, mẫu xe M3 Touring có thể xem là một lựa chọn "quiet luxury" dành cho những người tiêu dùng yêu thích tốc độ và cảm giác lái thể thao, song vẫn đề cao sự tinh tế và sang trọng một cách kín đáo.

Việc đưa một chiếc wagon hiệu năng cao về Việt Nam sẽ giúp Thaco Auto mở rộng khái niệm về một chiếc BMW M thực thụ, biến M3 Touring thành một lựa chọn hiếm gặp trên thị trường.

M3 Touring có kiểu dáng wagon khá độc đáo trong dòng xe hiệu năng cao của BMW - Ảnh: Thaco Auto

BMW M3 Touring sở hữu chiều dài tổng thể 4.801 mm, rộng 1.903 mm, cao 1.446 mm và trục cơ sở 2.857 mm. Xe có kiểu dáng wagon thay vì sedan như các "anh em" trong dòng BMW M.

Phần mui xe vuốt dài về phía sau. Khoang hành lý liên thông với khoang hành khách giúp thể tích chứa đồ mở rộng đến 1.510 lít khi gập hàng ghế sau. Cách sắp xếp này sẽ giúp người dùng thuận tiện và thoải mái hơn cho những hành trình dài hoặc mang theo các hành lý đặc biệt như bộ gậy golf.

Điểm đặc biệt của M3 Touring là ẩn trong kiểu dáng wagon dành cho gia đình, mẫu xe vẫn sở hữu "trái tim" mạnh mẽ đúng "chất" của dòng hiệu năng cao.

Mẫu xe sở hữu trục cơ sở dài - Ảnh: Thaco Auto

Cụ thể, M3 Touring sử dụng động cơ xăng I6 dung tích 3.0L tăng áp kép, công suất cực đại đạt 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp M Steptronic tích hợp công nghệ Drivelogic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive trứ danh, mẫu xe sở hữu khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây.

BMW M3 Touring được Thaco Auto phân phối với mức giá bán lẻ tiêu chuẩn 5,389 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 1,29 tỷ đồng so với "đàn em" M2 sedan, cao hơn 380 triệu đồng so với biến thể M3 sedan và thấp hơn 210 triệu đồng so với M4 coupe.

Nội thất BMW M3 Touring - Ảnh: Thaco Auto

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giá bán lẻ tiêu chuẩn bởi người tiêu dùng hoàn toàn có thể cá nhân hoá bằng các gói tuỳ chọn. Đơn cử riêng chiếc xe trong ảnh có màu sơn ngoại thất xám Brooklyn Grey cũng có giá tăng thêm 65 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng có thể tuỳ chọn các gói nâng cấp như M Experience trị giá 200 triệu đồng, gói M Performance giá 645 triệu đồng và đắt nhất là gói M Race Track có giá lên tới 1,1 tỷ đồng.

Hình ảnh chi tiết BMW M3 Touring tại thị trường Việt Nam: