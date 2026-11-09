Chi tiết xe ga điện Yamaha NMAX E chạy 100km/lần sạc, sản xuất tại Việt Nam

Yamaha vừa chính thức trình làng xe tay ga điện NMAX E nhân dịp triển lãm EICMA 2026 đang diễn ra tại Milan, Ý. Đây là biến thể chạy điện của dòng maxi-scooter NMAX đang bán tại nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm Việt Nam.

Hãng xe Nhật Bản định vị NMAX E là xe tay ga thể thao đô thị cao cấp, hướng đến toàn cầu thay vì một vài khu vực nhất định. Đáng chú ý, mẫu xe tay ga điện cỡ lớn này được chế tạo tại nhà máy của Yamaha Motor Việt Nam ở thành phố Hà Nội.

Yamaha cho biết đã thiết kế lại khung sườn kiểu backbone cho NMAX E, đẩy vị trí các bộ phận nặng như pin và mô-tơ điện về khu vực giữa xe. Cách làm này góp phần hạ thấp trọng tâm phương tiện, hứa hẹn cảm giác lái linh hoạt, ổn định hơn.

Đặt cạnh "người anh em" bản xăng, NMAX điện dài hơn 45mm, rộng hơn 55mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở tăng từ 1.340mm lên 1.425mm. Xe duy trì kiểu dáng maxi-scooter đặc trưng, đề cao độ thoải mái trên hành trình dài. Toàn bộ đèn ngoại thất là LED, nhưng cụm đèn trước trông gọn gàng hơn so với bản xăng.

Về mặt vận hành, Yamaha NMAX E chạy điện sử dụng hệ truyền động điện eAxle, trong đó mô-tơ điện nằm giữa xe, dẫn lực đến bánh sau bằng dây curoa. Động cơ sản sinh công suất tối đa 7,5kW (tương đương 10,1 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 33,3Nm.

Tầm hoạt động sau mỗi lần sạc đầy đạt 104km (chu trình WMTC), nhờ cụm pin li-ion 3,5kWh cố định. Điều thú vị là cổng sạc AC Type 2 tương tự nhiều mẫu ô tô điện hoặc plug-in hybrid tại Việt Nam, cho phép người dùng cắm sạc tại trụ công cộng. Với bộ sạc cầm tay 800W, thời gian nạp từ 0-100% là khoảng 5,5 giờ.

Khác biệt lớn nhất về trang bị so với bản xăng là bảng đồng hồ TFT 5 inch mang giao diện độc quyền cho xe điện. Chi tiết này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Yamaha Motor On, hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn, âm nhạc và cả dẫn đường từng chặng (turn-by-turn).

Các tiện nghi, tính năng an toàn khác của Yamaha NMAX E bao gồm chìa khóa thông minh (smart key), cổng sạc USB-C, chế độ hỗ trợ lùi xe (số lùi), chống bó cứng phanh (ABS) và kiểm soát lực kéo (TCS).

Giá bán chính thức của Yamaha NMAX E dự kiến được công bố trong tương lai gần. Mẫu maxi-scooter điện này có kế hoạch phân phối tại Nhật Bản vào năm sau.

Giữa lúc thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng sôi động, không loại trừ khả năng NMAX E sẽ có mặt tại nước ta. Đối thủ của đại diện Yamaha có thể là VinFast Rasad, dự kiến sử dụng cấu hình mô-tơ điện đặt giữa mạnh tới 7,1kW, tốc độ tối đa 100km/h.

Video: Giới thiệu xe tay ga điện Yamaha NMAX E hoàn toàn mới.