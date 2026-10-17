Chi tiết xe ga 160cc phiên bản giới hạn của Honda từ Thái Lan đã về đại lý Việt, phanh ABS giá hấp dẫn người mua

Xe ga 160cc phiên bản giới hạn của Honda từ Thái Lan đã về đại lý Việt

Honda đã giới thiệu CLICK160R Limited Edition.

Cách đây ít ngày, Honda đã giới thiệu CLICK160R Limited Edition, phiên bản đặc biệt được phát triển dành cho những khách hàng yêu thích phong cách thể thao, cá tính và muốn sở hữu một mẫu xe nổi bật hơn so với phiên bản CLICK160 tiêu chuẩn.

CLICK 160R Limited Edition gây ấn tượng với tông màu trắng kết hợp cùng các mảng đồ họa đỏ và đen.

Ngay từ diện mạo bên ngoài, CLICK 160R Limited Edition gây ấn tượng với tông màu trắng kết hợp cùng các mảng đồ họa đỏ và đen, tạo nên tổng thể trẻ trung, mạnh mẽ và đậm chất thể thao.

Các họa tiết được thiết kế riêng tại khu vực ốp đầu và ốp hông, kết hợp cùng logo CLICK 160R Limited Edition, giúp phiên bản đặc biệt dễ dàng tạo dấu ấn riêng trên đường phố.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của CLICK 160R Limited Edition nằm ở hệ thống treo phía sau. Xe được trang bị giảm xóc Profender phiên bản đặc biệt, tích hợp bình dầu phụ tách rời (sub-tank) ngay từ nhà máy.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của CLICK 160R Limited Edition nằm ở hệ thống treo phía sau.

Trang bị này không chỉ góp phần nâng cao diện mạo thể thao cho chiếc xe mà còn mang đến một điểm nhấn đáng giá về hệ thống treo. Người dùng có thể sở hữu ngay một phiên bản được nâng cấp sẵn mà không cần phải mua và lắp đặt thêm bộ giảm xóc bên ngoài.

CLICK 160 tiếp tục được bổ sung các tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và trang bị, CLICK 160 tiếp tục được bổ sung các tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày. Trong đó có cổng sạc USB Type-C và móc treo Pop-up Hook, giúp việc sử dụng xe trong đô thị trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Đặc biệt, CLICK 160R Limited Edition chỉ được sản xuất giới hạn 500 xe trên toàn quốc, biến phiên bản này trở thành lựa chọn đáng chú ý dành cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu CLICK 160 mang dấu ấn riêng và có tính độc quyền cao hơn.

Với lần cập nhật này, Honda không chỉ mang đến những lựa chọn màu sắc mới cho CLICK 160 mà còn mở rộng dòng sản phẩm bằng một phiên bản Limited Edition hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và sự khác biệt.

CLICK 160R Limited Edition chỉ được sản xuất giới hạn 500 xe trên toàn quốc.

Từ một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, CLICK 160 nay có thêm lựa chọn cá tính hơn, được hoàn thiện với những trang bị đặc biệt ngay từ nhà máy.

Giá xe ga 160cc Honda CLICK 160R Limited Edition

Hiện tại, theo ghi nhận, Honda CLICK 160R Limited Edition đã chính thức cập bến các đại lý tại Việt Nam và được mở bán với mức giá khoảng 183 triệu đồng. Phiên bản này sở hữu bộ màu sắc và đồ họa riêng biệt, giảm xóc sau Profender đắt giá cùng số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 xe trên toàn quốc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.