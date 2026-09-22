Chi tiết VinFast VF Wild - bán tải REEV đầu tiên tại Việt Nam

Mẫu xe hiện đang trưng bày tại đại lý trước thời điểm chính thức nhận đặt cọc từ người tiêu dùng. VinFast VF Wild được niêm yết với mức giá bán lẻ khuyến nghị 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ và trắng, riêng màu bạc có mức giá 872 triệu đồng. VinFast cho biết, khách hàng đặt cọc VF Wild trong khoảng thời gian từ ngày 25 – 30/9 sẽ nhận khoản ưu đãi 61 triệu đồng/xe.

Chiếc xe VinFast VF Wild vừa về đại lý hiện mới chỉ là bản tiền thương mại.

VinFast VF Wild sở hữu kích thước khá lớn ở phân khúc bán tải tầm trung. Cụ thể, mẫu xe có chiều dài tổng thể 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm và trục cơ sở 3.258 mm. Thùng hàng phía sau dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm, tải trọng công bố 750 kg.

Ngoại thất VF Wild mềm mại hơn so với một số mẫu xe bán tải thuần động cơ đốt trong trên thị trường. Cụm đèn LED đặt ngang thiết kế mảnh nối với logo chữ V ở trung tâm. Cản trước lớn, các mảng nhựa màu đen bao quanh hốc bánh xe và khu vực cản nhằm tạo kiểu dáng vuông vức.

Xe có kích thước khá lớn so với một số đối thủ cùng phân khúc.

Mẫu xe sử dụng bộ lốp cỡ 255/70 R18. Vành 18 inch có mảng che kín vừa tạo điểm nhận diện về xe truyền động điện vừa tăng tính khí động học.

Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài gần hết chiều rộng thùng xe, logo chữ V đặt chính giữa còn dòng chữ tên xe WILD dập nổi trên phần cửa thùng. Cửa thùng hỗ trợ đóng/mở bằng khí nén, có bậc lên xuống giúp việc lên xuống thùng xe dễ dàng hơn.

Khoang lái thiết kế tối giản.

Nội thất VF Wild theo hướng tối giản và thực dụng. Mặt táp-lô thiết kế theo phương ngang, ở giữa là màn hình cảm ứng 10 inch đảm nhiệm các chức năng giải trí, hiển thị thông tin và điều khiển. Màn hình trung tâm sử dụng giao diện tiếng Việt.

Vô-lăng xe thiết kế 2 chấu và tích hợp các phím điều khiển tương tự mẫu SUV cỡ D VF 8 thế hệ hoàn toàn mới. Cần số ở phía sau vô-lăng nhằm tăng thêm không gian cho việc sắp đặt các hộc chứa đồ. Ghế trước có kiểu dáng thể thao, ghế sau có thể ngả nhiều hơn so với các dòng xe bán tải khác. Sàn cabin thiết kế phẳng.

Hàng ghế phía sau có thể ngả.

Mẫu xe bán tải đầu tiên của VinFast cũng được trang bị chức năng V2L cung cấp điện cho các thiết bị ngoại vi, phù hợp với các nhu cầu đa dạng như cắm trại, sử dụng thiết bị điện…

Một số tiện ích khác có thể kể đến như trợ lý ảo 3.0, hỗ trợ điều khiển và giám sát xe từ xa thông qua smartphone hoặc smartwatch. Phần mềm trên xe có thể cập nhật từ xa bằng FOTA.

Khoang động cơ của VinFast VF Wild.

Điểm nhấn quan trọng nhất ở VinFast VF Wild chính là hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV - Range-Extended Electric Vehicle). Trong đó, động cơ đốt trong dung tích 1.5L hoàn toàn không tham gia nhiệm vụ truyền động mà chỉ như một chiếc máy phát điện. Toàn bộ nhiệm vụ dẫn động sẽ do motor điện đảm nhận.

Với công nghệ REEV, người dùng có thể chạy xe ở chế độ hoàn toàn thuần điện khi động cơ xăng ngắt hoàn toàn hoặc kết hợp hybrid.

Cửa đổ nhiên liệu (trái) và cổng sạc trên VinFast VF Wild.

Mẫu xe trang bị gói pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cung cấp tầm hoạt động hơn 250 km ở chế độ thuần điện. Theo công bố của nhà sản xuất, VF Wild sở hữu tầm hoạt động kết hợp có thể lên đến 1.000 km với một bình xăng đầy và pin đầy.

Đáng chú ý là theo đại diện VinFast, mẫu xe VF Wild với hệ truyền động REEV đã được xếp vào nhóm xe truyền động điện, do đó sẽ được miễn lệ phí trước bạ tương tự các dòng ô tô điện chạy pin (BEV) hiện nay.