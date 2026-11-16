Chi tiết về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo Thông báo 699

Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Thông báo 699/TB-UBND ngày 13/11/2026 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại Thông báo nêu rõ:

Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn Thành phố như sau:

[1] Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp được nghỉ làm việc 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thời gian nghỉ cụ thể là ngày 24 tháng 11 năm 2026 (thứ Ba), người lao động được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ này.

[2] Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ gia đình trên địa bàn Thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong tuần lễ từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

[3] Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Hướng dẫn và sử dụng thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan và truyền thông.

- Đôn đốc, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý nhằm giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

- Triển khai kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp để khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh cùng các hoạt động kinh tế, xã hội.

- Chủ động các phương án bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, đồng thời kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

[4] Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Chi tiết về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo Thông báo 699. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động đi làm vào "Ngày Văn hóa Việt Nam" sẽ được trả ít nhất bằng 300% lương (chưa kể tiền lương ngày lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày).

Cụ thể:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98Bộ luật Lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

(khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019)