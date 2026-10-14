Chi tiết Toyota Fortuner Leader Edition 2026 nâng cấp, từ 977 triệu đồng

Toyota Kirloskar Motor vừa chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt Fortuner Leader Edition 2026 tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này mang đến diện mạo ngoại thất thể thao hơn, không gian nội thất nâng cấp nhẹ và bổ sung một số tiện nghi hiện đại.

Ở ngoại thất, Fortuner Leader Edition 2026 có các chi tiết sơn đen tương phản, mâm xe hợp kim sơn đen bóng kèm nắp chụp đồng màu, mui xe sơn đen hai tông màu tương phản với nước sơn chủ đạo, cùng lưới tản nhiệt thiết kế riêng.

Bên cạnh đó, các chi tiết như ốp trang trí cửa sau, ăng-ten vây cá, ốp hông xe và chữ Fortuner trên nắp capo giúp xe dễ dàng nhận diện so với các phiên bản tiêu chuẩn. Xe cung cấp ba lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng Super White, Trắng ngọc trai Platinum White Pearl và Đen Attitude Black.

Về kích thước, Toyota Fortuner Leader Edition 2026 có chiều dài tổng thể 4.795 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.835 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 193 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa địa hình.

Bên trong khoang cabin, Toyota phối hai tông màu đen và đỏ đô (maroon) trên ghế bọc da và ốp cửa, mang lại cảm giác mới mẻ hơn so với tông màu tối truyền thống. Không gian nội thất cũng trang bị thêm hệ thống đèn nền cabin, ốp bệ bước chân chiếu sáng, gương chiếu hậu gập tự động và hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS).

Về vận hành, Fortuner Leader Edition không có thay đổi về mặt cơ khí. Xe tiếp tục sử dụng động cơ dầu tăng áp 2.8L 4 xi-lanh quen thuộc, sản sinh công suất tối đa khoảng 204 mã lực. Phiên bản số sàn 6 cấp đạt mô-men xoắn cực đại 420Nm, trong khi phiên bản số tự động 6 cấp đạt 500Nm.

Cả hai biến thể đều dẫn động cầu sau (4x2) và sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, camera 360 độ toàn cảnh. Xe được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và cảnh báo xe phía trước khởi hành (TMN)...

Tại thị trường Ấn Độ, khách hàng chỉ có tùy chọn Toyota Fortuner Leader Edition 2026 với hệ dẫn động cầu sau (4x2) đi kèm động cơ dầu, với mức giá dao động từ 3,651 đến 3,872 triệu Rupee (khoảng 977 triệu - 1,036 tỷ đồng).

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota Fortuner Leader Edition 2026.