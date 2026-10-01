Chi tiết tiêu chí đánh giá kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2026/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, Điều 5, 6, 7 của Quyết định đã nêu rõ tiêu chí áp dụng chung, tiêu chí đặc thù để đánh giá kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của cấp Bộ, cấp tỉnh.

Các tiêu chí phòng, chống tham nhũng áp dụng chung cho cấp bộ, cấp tỉnh

Tiêu chí đánh giá áp dụng chung cho cấp bộ, cấp tỉnh được quy định tại Điều 5, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm các tiêu chí thành phần:

a) Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

b) Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

c) Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước gồm các tiêu chí thành phần:

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch;

b) Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích;

c) Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

d) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử;

đ) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;

e) Kết quả thực hiện cải cách hành chính;

g) Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý;

h) Kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam;

i) Kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập;

k) Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu;

l) Việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm các tiêu chí thành phần:

a) Kết quả phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra;

b) Kết quả phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

c) Kết quả phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động điều tra.

4. Tiêu chí đánh giá việc xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm các tiêu chí thành phần:

a) Kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

b) Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính với tổ chức, cá nhân có vi phạm;

c) Kết quả thực hiện các kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử;

d) Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

đ) Thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiêu chí đánh giá phòng, chống tham nhũng đặc thù với các cấp bộ

Tiêu chí đặc thù được áp dụng đối với cấp bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù quy định tại Điều 6 như sau:

1. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước áp dụng đối với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ.

2. Phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua công tác thanh tra áp dụng đối với cấp bộ có chức năng thanh tra.

3. Phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua điều tra áp dụng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

4. Thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp áp dụng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp.

Tiêu chí đánh giá phòng, chống tham nhũng đặc thù với cấp tỉnh

Tiêu chí đặc thù được áp dụng đối với cấp tỉnh là tiêu chí đánh giá kết quả hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước gồm các tiêu chí thành phần:

1. Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch.

3. Kiểm soát xung đột lợi ích.

4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu./.