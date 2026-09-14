Chi tiết thông số phần cứng OPPO Find X10 Series và phụ kiện trước ngày ra mắt tại Trung Quốc

OPPO đã công bố ngày ra mắt chính thức của thế hệ flagship Find X10 Series vào ngày 22 tháng 9 tại thị trường Trung Quốc. Đợt ra mắt này bao gồm ba biến thể phần cứng đại diện cho từng phân khúc: Find X10E, Find X10 tiêu chuẩn và Find X10 Pro Max, đi kèm các thiết bị phụ kiện thông minh trong cùng hệ sinh thái.

Phân tầng phần cứng và tùy chọn bộ nhớ trên Find X10 và Find X10 Pro Max

Dòng sản phẩm cao cấp Find X10 Pro Max được trang bị cấu hình bộ nhớ đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu lưu trữ và xử lý đa nhiệm từ cơ bản đến nâng cao. Máy khởi điểm với dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB, kế tiếp là hai phiên bản 12GB kết hợp 512GB và 16GB kết hợp 512GB, đạt mức tối đa ở cấu hình 16GB RAM cùng 1TB bộ nhớ trong. Về mặt thẩm mỹ, phiên bản cao cấp nhất có ba tùy chọn màu sắc gồm Cam ấm, Trắng ánh trăng và Titan nhạt.

Phiên bản Find X10 tiêu chuẩn chia sẻ chung các tùy chọn cấu hình bộ nhớ với dòng Pro Max, bao gồm đầy đủ các mức từ 12GB/256GB lên đến 16GB/1TB. Điều này mang lại sự đồng bộ về khả năng đa nhiệm và không gian lưu trữ cho người dùng mà không bắt buộc phải nâng cấp lên phiên bản Pro Max. Về phối màu, Find X10 tiêu chuẩn có các lựa chọn gồm màu Qingcheng, Xanh băng và Titan nhạt.

Định vị phiên bản rút gọn Find X10E và nền tảng vi xử lý Dimensity 9600

Bên cạnh hai mẫu máy cao cấp, phiên bản rút gọn Find X10E được tinh chỉnh để phục vụ nhóm đối tượng có nhu cầu tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cốt lõi. Thiết bị được rút gọn với hai mức dung lượng gồm 12GB RAM đi cùng 256GB bộ nhớ trong hoặc 16GB RAM đi kèm 512GB bộ nhớ trong, với hai màu sắc nhận diện là Xanh băng và Titan nhạt.

Về sức mạnh tính toán, các thông tin rò rỉ xác nhận dòng vi xử lý Dimensity 9600 series từ nhà sản xuất MediaTek sẽ đảm nhận vai trò cung cấp hiệu năng cho Find X10 tiêu chuẩn và Find X10 Pro Max. Nền tảng bán dẫn thế hệ mới này hứa hẹn tối ưu khả năng xử lý đồ họa, nâng cao hiệu suất trong các tác vụ nặng và cải thiện mức tiêu thụ điện năng.

Mở rộng hệ sinh thái với đồng hồ Watch S2 và tai nghe Enco X4

Không chỉ giới hạn ở điện thoại thông minh, OPPO còn bổ sung các sản phẩm phụ kiện để hoàn thiện dải thiết bị đeo trong sự kiện này. Mẫu đồng hồ thông minh Watch S2 xuất hiện với các tùy chọn phong cách gồm Cam rực rỡ, Hồng phấn và Xám bóng núi.

Đi cùng với đồng hồ là tai nghe không dây thế hệ mới Enco X4 TWS sở hữu ba tông màu gồm Vàng hồng, Trắng mềm và Xám titan. Cả hai phụ kiện này đều được phát triển để kết nối liền mạch với các thiết bị thuộc Find X10 Series, tạo thành một hệ sinh thái thiết bị di động hoàn chỉnh.

OPPO Watch S2 và OPPO Enco X4