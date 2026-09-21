Chi tiết thông số HONOR X9e Pro: Bước đột phá với pin 11.000 mAh và màn hình 10.000 nits

Thị trường di động chuẩn bị đón nhận một tân binh với các thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc tầm trung mang tên HONOR X9e Pro. Thiết bị này được lên kế hoạch ra mắt vào ngày 24 tháng 9 tại thị trường Malaysia, đánh dấu bước tiến đáng kể về công nghệ pin và độ bền trên thiết bị cá nhân.

HONOR đang chuẩn bị ra mắt điện thoại X9e Pro

Thiết kế hiện đại và bảng màu sắc cá tính

Các dữ liệu rò rỉ cho thấy HONOR X9e Pro tiếp tục kế thừa phong cách tạo hình tinh tế với những đường nét bo cong mềm mại và mặt lưng được hoàn thiện tỉ mỉ. Ngôn ngữ thiết kế này mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái dù máy mang trong mình nguồn năng lượng rất lớn.

HONOR X9e Pro có thiết kế ấn tượng

HONOR mang đến bốn tùy chọn màu sắc gồm Vàng Dawn Gold, Đen Midnight Black, Nâu Reddish Brown và Tím Royal Purple. Việc bổ sung các gam màu trầm ấm lẫn rực rỡ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo cá tính riêng mà vẫn đảm bảo tính sang trọng.

Chuẩn độ bền IP69K và khả năng chống chịu nhiệt độ cao

Độ bền vật lý là một trong những điểm trọng tâm trên các dòng máy phân khúc này của HONOR. Thiết bị được xác nhận đạt đồng thời các tiêu chuẩn bảo vệ chống bụi và nước từ IP68, IP69 cho đến chuẩn công nghiệp IP69K.

Điện thoại sở hữu độ bền ấn tượng

Đáng chú ý, tiêu chuẩn IP69K cho phép linh kiện bên trong an toàn trước tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn. Hãng cũng thử nghiệm khả năng ngâm máy trong nước nóng và gia cố cấu trúc khung nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nứt vỡ khi chịu va đập mạnh do rơi rớt.

Tấm nền hiển thị 10.000 nits cùng cảm biến máy ảnh 108MP

Mặt trước của HONOR X9e Pro gây chú ý với thông số độ sáng cực đại chạm ngưỡng 10.000 nits. Mức sáng này đảm bảo hình ảnh hiển thị rõ ràng, tách bạch ngay cả khi sử dụng trực tiếp dưới nguồn ánh sáng gắt giữa trưa.

HONOR X9e Pro sẽ ra mắt vào ngày 24/9

Về phần cứng quang học, máy được trang bị hệ thống camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính đạt độ phân giải 108MP. Thông số này hỗ trợ chụp ảnh sắc nét, giữ lại độ chi tiết cao phục vụ tốt cho nhu cầu crop ảnh hoặc phóng to hậu kỳ.

Hệ thống năng lượng: Dung lượng pin 11.000 mAh và sạc nhanh 80W

Yếu tố mang tính đột phá kỹ thuật lớn nhất trên HONOR X9e Pro nằm ở viên pin dung lượng 11.000 mAh. Mức dung lượng vượt bậc này thiết lập chuẩn mực mới cho thời gian hoạt động thực tế trên smartphone, đáp ứng nhiều ngày sử dụng liên tục mà không cần sạc lại.

Để sạc cho viên pin dung lượng khổng lồ này, hãng tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 80W nhằm tối ưu thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ khả năng sạc ngược có dây với công suất 27W, cho phép máy đóng vai trò như một bộ sạc dự phòng cho các thiết bị công nghệ khác khi cần.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật rò rỉ của HONOR X9e Pro