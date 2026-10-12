Chi tiết tay nâng REDMI Monitor Arm: Cơ chế lò xo kép chịu tải 9kg giá chỉ 1,16 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu tay nâng màn hình REDMI Monitor Arm trên nền tảng Xiaomi Youpin với mức giá niêm yết 299 Nhân dân tệ (khoảng 1,16 triệu đồng). Thiết bị hướng tới phân khúc phụ kiện công thái học phổ thông nhưng được trang bị nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng, đi kèm cam kết bảo hành đổi mới trong vòng 5 năm.

Vật liệu hợp kim nhôm CNC và cơ cấu lò xo kép độc quyền

Về mặt hoàn thiện phần cứng, REDMI Monitor Arm sử dụng vật liệu chính là hợp kim nhôm với độ dày 3 mm. Khung đỡ trải qua quy trình đúc khuôn kết hợp gia công cơ khí chính xác CNC, giúp tối ưu tỷ lệ giữa trọng lượng và độ cứng vững cấu trúc.

REDMI Monitor Arm có cơ chế lò xo kép bền bỉ

Trọng tâm kỹ thuật của phụ kiện nằm ở hệ thống lò xo kép đã được cấp bằng sáng chế. Khác với các dòng tay nâng giá rẻ thường gặp hiện tượng giật cục hoặc lún tải theo thời gian, cơ chế này giúp triệt tiêu ma sát và phân bổ lực nâng đồng đều khi thay đổi độ cao. Theo số liệu thử nghiệm từ Xiaomi, cấu trúc cơ học của tay nâng đã vượt qua hơn 30.000 chu kỳ kiểm tra độ mỏi mà không suy giảm hiệu năng chịu tải.

Khả năng chịu tải và biên độ vận động 5 trục

REDMI Monitor Arm đáp ứng dải tải trọng từ 1,9 kg đến 9 kg, tương thích tốt với hầu hết màn hình văn phòng và gaming kích thước lên tới 34 inch. Thiết bị hỗ trợ ngàm chuẩn VESA thông dụng ở hai kích thước 75x75 mm và 100x100 mm, đồng thời cho phép lắp đặt theo hai phương thức: kẹp cạnh bàn hoặc khoan gắn trực tiếp.

Mẫu ARM mới của Redmi cho khả năng điều chỉnh màn hình linh hoạt

Sản phẩm cung cấp khả năng điều chỉnh chuyển động đa trục linh hoạt, bao gồm:

Thay đổi độ cao: Nâng hạ màn hình với biên độ tối đa 30 cm.

Tầm với trục ngang: Khả năng vươn xa tối đa đạt 43,5 cm hoặc thu gọn sát chân đế.

Góc xoay và định hướng: Khớp nối cho phép xoay ngang 180 độ và xoay tròn 360 độ quanh trục ngàm, hỗ trợ chuyển đổi nhanh giữa chế độ hiển thị ngang và dọc.

Góc nghiêng/ngửa: Tùy chỉnh góc nhìn công thái học linh hoạt nhằm hạn chế phản xạ ánh sáng và mỏi mắt.

Tối ưu lắp đặt không cần dụng cụ và quản lý dây dẫn

Bên cạnh độ ổn định cơ khí, khâu trải nghiệm người dùng cũng được chú trọng thông qua cơ chế ốc siết bằng tay. Thiết kế này giúp người dùng tự thao tác cố định chân kẹp vào mặt bàn mà không cần đến dụng cụ chuyên dụng phức tạp.

Sản phẩm mang đến khả năng lắp đặt dễ dàng

Thân tay nâng được tích hợp sẵn các rãnh dẫn cáp ẩn. Toàn bộ dây nguồn và cáp tín hiệu màn hình được giấu gọn gàng bên trong ống dẫn, giúp không gian làm việc luôn ngăn nắp và hạn chế tình trạng vướng víu khi xoay chuyển màn hình.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của REDMI Monitor Arm