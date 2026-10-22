Chi tiết tai nghe HONOR Win Earphones: Driver 12.4mm mạ titan, chống ồn 55dB giá 1 triệu

HONOR vừa chính thức mở rộng hệ sinh thái gaming thuộc dòng WIN với mẫu tai nghe không dây HONOR Win Earphones tại thị trường Trung Quốc, ra mắt đồng thời cùng các dòng điện thoại WIN 2 series và máy tính bảng Win Pad. Với mức giá 269 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.04 triệu đồng), mẫu tai nghe này gây ấn tượng mạnh nhờ cấu hình phần cứng chuyên sâu phục vụ giải trí tốc độ cao, khả năng khử tiếng ồn vượt trội và chuẩn âm thanh độ phân giải cao.

Thiết kế công thái học và giải pháp tối ưu độ trễ cho game thủ

Về ngoại hình, HONOR Win Earphones sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với tùy chọn màu sắc duy nhất mang tên Champion White. Lớp vỏ ngoài là sự kết hợp giữa hai tông màu trắng và xám, được hoàn thiện bằng lớp sơn ngọc trai nhiều lớp cùng đường nét họa tiết xám đậm cắt gọt chuẩn xác. Thiết bị đề cao tính di động khi mỗi bên củ tai chỉ nặng khoảng 4.8g, kết hợp hộp sạc gọn gàng có kích thước 63.5 x 48.8 x 26.5mm cùng trọng lượng 33.5g.

Tai nghe HONOR Win Earphones màu Champion White

Được định vị chuyên biệt cho đối tượng chơi game, HONOR Win Earphones giải quyết bài toán đồng bộ âm thanh - hình ảnh bằng việc thiết lập kênh truyền dữ liệu độc lập, hạ độ trễ xuống chỉ còn 40ms. Bên cạnh đó, thuật toán âm thanh vòm không gian được tích hợp giúp mở rộng âm trường, cho phép người dùng định vị chính xác hướng di chuyển của đối thủ hay tiếng súng trong các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS).

Phần cứng âm thanh mạ titan và khả năng xử lý tín hiệu cao cấp

Trái tim của hệ thống âm học trên HONOR Win Earphones là màng loa dynamic kích thước lớn 12.4mm được phủ lớp titan, mang lại khả năng tái tạo dải âm trầm mạnh mẽ và dải cao chi tiết. Thiết bị được trang bị chip xử lý âm thanh Bluetrum đạt cấu trúc giải mã 24-bit/110dB đi kèm bộ khuếch đại công suất 50mW.

Cấu tạo màng loa mạ titan 12.4mm của HONOR Win Earphones

Không chỉ sở hữu phần cứng mạnh mẽ, sản phẩm còn hỗ trợ codec truyền dẫn chất lượng cao LHDC 5.0 và đạt chuẩn chứng nhận Hi-Res Audio Wireless. Điều này đảm bảo băng thông truyền tải tín hiệu âm thanh không dây tiệm cận chuẩn phòng thu khi nghe nhạc lẫn xem phim chất lượng cao.

Hệ thống chống ồn chủ động 55dB và micro lọc gió khí động học

Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) trên HONOR Win Earphones đạt độ sâu ấn tượng lên đến 55dB, triệt tiêu hiệu quả các tạp âm tần số thấp trong môi trường đô thị. Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa ba chế độ gồm Chống ồn, Xuyên âm và Tắt tùy theo ngữ cảnh thực tế.

Để phục vụ đàm thoại rõ ràng trong lúc giao tiếp đồng đội hoặc gọi thoại thông thường, mỗi bên tai nghe được bố trí hệ thống 3 micro kết hợp thuật toán AI khử nhiễu. Cấu trúc vật lý của ống dẫn micro được thiết kế uốn góc 90 độ nhằm giảm thiểu tác động của tiếng gió rít khi di chuyển ngoài trời.

Thời lượng pin bền bỉ và các tính năng thông minh

HONOR Win Earphones cho thời gian phát liên tục lên tới 8.5 giờ sau mỗi lần sạc đầy củ tai. Khi kết hợp với dung lượng từ hộp sạc, tổng thời gian sử dụng đạt mốc 42 giờ. Chuẩn kháng bụi và nước IP54 giúp bảo vệ bo mạch bên trong khỏi mồ hôi và nước bắn nhẹ.

Ngoài ra, tai nghe hỗ trợ kết nối kép cùng lúc với hai thiết bị, cho phép luân chuyển tín hiệu mượt mà giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Thiết bị cũng tích hợp các thao tác cảm ứng tùy biến, tính năng dịch thuật thời gian thực đa ngôn ngữ và chế độ ghi âm nhanh bằng một chạm tiện lợi.