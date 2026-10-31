Chi tiết Suzuki XL7 2026 vừa ra mắt Việt Nam, giá từ 569,9 triệu đồng, cạnh tranh với Xpander

Trong đợt mở bán đầu tiên, khách hàng được hưởng ưu đãi tương đương 25 triệu đồng thông qua phiếu nhiên liệu hoặc quy đổi thành tiền mặt, đưa giá bán thực tế của mẫu MPV 7 chỗ xuống còn 544,9-574,9 triệu đồng. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với những điều chỉnh chủ yếu ở thiết kế ngoại thất và trang bị tiện nghi, trong khi hệ truyền động mild-hybrid vẫn được giữ nguyên.

Suzuki XL7 2026.

Ở ngoại hình, Suzuki XL7 2026 không thay đổi toàn diện mà tập trung làm mới một số chi tiết nhằm tạo diện mạo hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang được mở rộng về phía dưới, kết hợp họa tiết màu đen và logo Suzuki mạ crôm. Cản trước cũng được thiết kế lại, bổ sung các hốc hút gió hình chữ C ở hai bên cùng đèn sương mù LED.

Trong khi đó, thân xe và phần đuôi gần như giữ nguyên kiểu dáng trước đây, chỉ được tinh chỉnh một số chi tiết như viền đèn hậu màu xám khói và ăng-ten dạng vây cá. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch, trong đó phiên bản GL có thiết kế phay, còn bản GLX được trang bị mâm sơn đen. Khách hàng cũng có thêm lựa chọn ngoại thất hai tông màu với thân xe xanh dương kết hợp mui đen.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản GL và GLX chủ yếu nằm ở trang bị. Với mức chênh lệch 30 triệu đồng, bản GLX được bổ sung đèn pha tự động, đèn dẫn hướng và gương chiếu hậu có chức năng gập điện tự động. Bên trong cabin, Suzuki XL7 2026 tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố cục 2-3-2.

Những thay đổi ở nội thất chủ yếu tập trung vào họa tiết trang trí trên bảng táp-lô và các tấm ốp cửa, thay vì điều chỉnh thiết kế tổng thể. Danh sách tiện nghi trên phiên bản GLX gồm màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ kết nối Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, vô-lăng bọc da, điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm, hốc giữ mát, ga tự động và camera lùi.

XL7 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp công nghệ mild-hybrid, cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Hệ thống mild-hybrid sử dụng mô-tơ điện để hỗ trợ động cơ xăng trong quá trình tăng tốc, đồng thời tham gia vào chức năng tự động ngắt và khởi động lại động cơ nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Bộ pin lithium-ion của hệ thống được bố trí bên dưới ghế người lái. Theo số liệu do nhà sản xuất công bố, phiên bản GLX có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thấp hơn bản GL khoảng 0,06 lít/100 km. Việc giữ nguyên cấu hình động cơ cho thấy Suzuki ưu tiên duy trì nền tảng vận hành hiện tại, thay vì thực hiện một đợt nâng cấp lớn về hiệu suất trên phiên bản facelift.

Trang bị an toàn trên Suzuki XL7 2026 gồm hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến lùi. Tuy nhiên, mẫu MPV này vẫn chưa được bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS, trong khi đây đang là trang bị ngày càng được chú trọng ở nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Sự xuất hiện của Suzuki XL7 facelift diễn ra trong bối cảnh mẫu MPV Nhật Bản chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại Việt Nam. Theo số liệu được cung cấp, từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, doanh số XL7 đạt 1.321 chiếc, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe hiện phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ trong phân khúc MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Honda BR-V, Kia Carens, Toyota Avanza Premio và Toyota Veloz Cross.

- Video đánh giá Suzuki XL7 2026. Nguồn: Mê xe.