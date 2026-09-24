Chi tiết sức mạnh Xiaomi 18 Pro Series: Chip 2nm, pin 8.500mAh cùng hệ thống camera 200MP

Xiaomi đã chính thức xác nhận kế hoạch đưa dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro cập bến thị trường Việt Nam trong năm 2026. Trước đó, bộ đôi flagship gồm Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đã được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc với cấu hình phần cứng thế hệ mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về công nghệ xử lý di động lẫn thời lượng vận hành.

Xiaomi 18 Pro Series sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm nay

Kiến trúc vi xử lý 2nm và năng lực tản nhiệt thế hệ mới

Bộ đôi Xiaomi 18 Pro Series là những thiết bị di động đầu tiên được trang bị thế hệ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 phát triển trên tiến trình 2nm của Qualcomm. Phiên bản tiêu chuẩn tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 với xung nhịp CPU tối đa đạt ngưỡng 5GHz, trong khi phiên bản Pro Max được trang bị dòng chip cao cấp hơn mang tên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Kiến trúc bán dẫn mới mang đến bước tiến vượt bậc về chỉ số đồ họa khi hiệu năng GPU tăng 35%, đồng thời giảm 40% mức tiêu thụ năng lượng so với thế hệ trước. Đáng chú ý, năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo của bộ xử lý thần kinh NPU tăng tới 80%, tối ưu hóa cho các tác vụ tính toán thông minh trên thiết bị.

Xiaomi 18 Pro Series có hiệu suất cực khủng

Để duy trì ổn định hiệu năng phần cứng, Xiaomi 18 Pro Max được trang bị giải pháp tản nhiệt với công nghệ đóng gói OFFSET PoP kết hợp hệ thống bơm lạnh hình vòng. Cấu trúc tản nhiệt này cho phép thiết bị duy trì tốc độ khung hình cao ổn định liên tục trong suốt một giờ chạy các tác vụ nặng.

Công nghệ pin Jinshajiang và giải pháp nạp năng lượng 100W

Thời lượng pin là một trong những điểm đột phá lớn nhất trên thế hệ flagship mới. Dòng sản phẩm này ứng dụng công nghệ pin Jinshajiang mật độ cao, cung cấp dung lượng 7.000mAh đối với Xiaomi 18 Pro và đạt mức 8.500mAh trên mẫu Xiaomi 18 Pro Max.

Các điện thoại mới của Xiaomi có thời lượng pin tuyệt vời

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh công suất 100W. Sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và công suất sạc cao giúp tối ưu hóa chu kỳ nạp năng lượng, hạn chế đáng kể thời gian gián đoạn sử dụng của người dùng.

Màn hình SuperPixel viền 0.99mm và giao diện phụ mặt sau

Khả năng hiển thị của dòng thiết bị được định hình bởi tấm nền SuperPixel có độ sáng tối đa lên tới 4.000 nits, đảm bảo khả năng quan sát rõ nét dưới điều kiện ánh sáng gắt. Phần viền bao quanh màn hình đạt độ mỏng 0.99mm cân đối ở cả bốn cạnh. Xiaomi 18 Pro sử dụng kích thước hiển thị 6.4 inch, trong khi phiên bản Pro Max trang bị màn hình 6.9 inch.

Công nghệ màn hình của Xiaomi 18 Pro Series

Bên cạnh màn hình chính, mặt lưng của cả hai phiên bản đều tích hợp màn hình phụ hỗ trợ hiển thị hơn 100 thẻ ứng dụng nhanh, hình nền AI động và các tiện ích tương tác tức thì độc lập với màn hình phía trước.

Cụm ba camera Leica 200MP và hệ điều hành HyperOS 4

Hệ thống quang học trên Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max tiếp tục hợp tác cùng Leica với cấu hình ba ống kính chuyên sâu. Cụm mô-đun bao gồm camera chính cảm biến 200MP, camera tele tiềm vọng 200MP tiêu cự tương đương 75mm hỗ trợ zoom quang học 3,2x và khả năng lấy nét cận cảnh từ khoảng cách 12cm, cùng ống kính góc siêu rộng 50MP.

Hệ thống phần cứng vận hành đồng bộ trên nền tảng hệ điều hành HyperOS 4, tích hợp trợ lý ảo Super Xiao Ai 2.0 nhằm hoàn thiện hệ sinh thái thông minh từ điều khiển đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.