Chi tiết Subaru Forester Hybrid 2026: Hệ truyền động khó chê, tiện nghi thêm loa Harman Kardon

Nhà phân phối chính hãng Subaru Việt Nam chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản Forester Hybrid 2026 thuộc thế hệ thứ 6. So với các bản thuần xăng, Forester Hybrid sở hữu sức mạnh vận hành tốt hơn, tiện nghi cao cấp hơn và hệ thống an toàn cũng được nâng cấp. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Điểm nhấn quan trọng nhất ở phiên bản này chính là hệ truyền động Strong Hybrid theo cấu trúc nối tiếp - song song. Cấu hình này cho phép xe vận hành linh hoạt bằng motor điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai tùy điều kiện di chuyển.

Phiên bản Subaru Forester Hybrid 2026 có giá bán lẻ khuyến nghị 1,599 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trong đó, động cơ xăng Boxer 2.5L cho công suất cực đại 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Motor điện có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 194 mã lực.

Theo công bố của nhà sản xuất, cấu hình này kết hợp với bình xăng dung tích lớn 63 lít giúp Forester Hybrid di chuyển quãng đường hơn 1.200 km với mỗi bình nhiên liệu đầy.

Hộp số Lineartronic nâng cấp trang bị trên Forester Hybrid được tích hợp motor dẫn động và motor phát điện, bộ vi sai trước và khớp nối điều khiển điện tử trong một cụm kết cấu cơ khí nhỏ gọn, có độ chính xác cao. Thiết kế hiệu quả này duy trì sự phân bổ trọng lượng cân bằng đặc trưng của Subaru, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng giúp tăng tốc mạnh mẽ và vận hành êm ái hơn.

Pin hybrid được sạc thông qua động cơ xăng và hệ thống phanh tái tạo năng lượng, do đó người dùng không cần kết nối với nguồn điện bên ngoài. Pin được đặt dưới sàn khoang hành lý, còn bộ điều khiển công suất nằm trong khoang động cơ. Subaru cho biết cách bố trí này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến không gian sử dụng bên trong xe.

Xe bổ sung thêm nhiều tiện nghi bên cạnh hệ truyền động Strong Hybrid - Ảnh: Việt Hưng

Phiên bản điện hoá này vẫn sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD nổi tiếng của Subaru thay vì dùng một motor điện riêng cho cầu sau như một số cấu hình hybrid khác. Đây là một điểm khác biệt rất đáng chú ý của Forester Hybrid khi tiếp tục gắn với đặc trưng của động cơ Boxer có trọng tâm thấp, đồng thời cho phép xe truyền lực tới cả bốn bánh. Motor điện bổ sung lực kéo ở tốc độ thấp, hỗ trợ xe trong những tình huống tăng tốc, leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình khó.

Khả năng vận hành địa hình của Subaru Forester Hybrid được nâng cao nhờ sở hữu khoảng sáng gầm 220 mm, đi kèm hệ thống X-Mode với hai chế độ hỗ trợ vận hành trên các địa hình khó. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo cũng được duy trì, trong khi chế độ SI-Drive cho phép người lái lựa chọn giữa chế độ Intelligent ưu tiên hiệu quả sử dụng nhiên liệu và Sport thiên về phản hồi tăng tốc.

Hệ khung gầm cũng được thay đổi cấu trúc với độ cứng vững tăng thêm 10% và bổ sung keo kết cấu. Hệ thống treo cũng được điều chỉnh hướng đến việc hạn chế rung động và cải thiện độ ổn định khi vận hành.

Khả năng vận hành của Subaru Forester Hybrid 2026 được đánh giá cao ở phân khúc SUV cỡ C - Ảnh: MIV

Ngoại thất Forester Hybrid không có nhiều khác biệt so với các bản thuần xăng ra mắt năm 2025. Điểm mới dễ nhận thấy là bộ vành hợp kim 19 inch thay vì 18 inch trên Forester 2.5 Boxer. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại, cụm đèn chiếu sáng LED hình chữ C.

Khoang lái cũng không thay đổi nhiều. Cách bố trí các chi tiết vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, trải nghiệm giải trí của người dùng lại được nâng cấp đáng kể nhờ dàn âm thanh cao cấp 10 loa Harman Kardon kèm thêm một loa siêu trầm kết hợp bộ khuếch đại 8 kênh. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các tiện nghi đáng chú ý khác có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc không dây nâng công suất lên 15W, cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến rảnh tay (đá chân) và cửa sổ trời chỉnh điện. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa hành lý.

Về an toàn, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight 4.0 cải tiến được bổ sung camera đơn góc quét rộng hỗ trợ cho cụm camera kép như các bản thuần xăng. Gói ADAS này có các chức năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tránh va chạm và đánh lái tự động khẩn cấp…

Gói an toàn EyeSight 4.0 kết hợp hệ khung gầm nâng cấp giúp mẫu xe sở hữu khả năng vận hành địa hình mạnh mẽ - Ảnh: MIV

Bên cạnh đó, mẫu xe cũng trang bị các tính năng hỗ trợ như hệ thống giám sát người lái DMS, hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, camera 360 độ và phanh tự động khi lùi. Cấu trúc bảo vệ pin điện áp cao cũng được gia cố, đi kèm cơ chế cách ly và tự động ngắt nguồn trong trường hợp cần thiết.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Subaru Forester được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km. Riêng pin hybrid trang bị trên phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Hình ảnh chi tiết Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid 2026: