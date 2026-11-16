Chi tiết Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid vừa ra mắt

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid mới kết hợp hiệu năng tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid mới kết hợp hiệu năng tiên tiến, thân thiện với môi trường cùng Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Đối xứng (SAWD), loạt công nghệ an toàn thế hệ mới cùng nhiều tiện nghi cao cấp, tạo nên một chiếc xe dành cho những hành trình khám phá không thỏa hiệp.

“Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện hóa của Subaru tại Việt Nam. Mẫu xe kết hợp những giá trị công nghệ cốt lõi của Subaru: khả năng kiểm soát và độ bám đường của hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD); sự cân bằng và ổn định của động cơ Subaru Boxer; cùng hiệu quả vận hành và khả năng hỗ trợ tức thời từ mô-tơ điện của công nghệ Strong Hybrid. Hệ thống hybrid tự sạc mang đến sự thuận tiện cho nhu cầu di chuyển hằng ngày, những chuyến đi dài và các hành trình phiêu lưu khám phá" - bà Lê Thanh Hải, Tổng giám đốc Subaru Việt Nam, chia sẻ.

Forester 2.5 với diện mạo mạnh mẽ, phù hợp cả trong đô thị lẫn trên những cung đường địa hình. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt được thiết kế lại và cụm đèn LED hình chữ C sắc nét, tạo ấn tượng mạnh.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện hóa của Subaru tại Việt Nam.

Vòm bánh xe cơ bắp ôm trọn mâm hợp kim nhôm cỡ lớn 19 inch trên phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid và 18 inch trên phiên bản 2.5 Boxer.

Phần đuôi xe nổi bật với dòng chữ “FORESTER” dập chìm, tạo điểm nhấn độc đáo và sang trọng. Ngoại thất của Forester được hoàn thiện với thanh giá nóc thấp kết hợp tính thẩm mỹ và tính tiện dụng, cùng bảng màu đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu và cá tính khác nhau.

"Trái tim" của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid mới là hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid tiên tiến được thiết kế tỉ mỉ nhằm đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu năng và khả năng vận hành êm ái, đồng thời duy trì cảm giác lái đặc trưng của Subaru.

Khoang nội thất của Forester 2.5 mang phong cách hiện đại, kết hợp tiện nghi thoải mái với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc tại cả hàng ghế trước và sau.

Hệ thống Strong Hybrid kiểu nối tiếp - song song kết hợp động cơ Subaru Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít với hai mô-tơ điện được tích hợp trong một cụm hộp số - cầu nhỏ gọn.

Một mô-tơ đóng vai trò máy phát điện kiêm bộ khởi động động cơ, trong khi mô-tơ kéo công suất cao đảm nhiệm chức năng dẫn động xe. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng công suất từ mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai.

Điểm nổi bật của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid là cách hệ truyền động điện hóa phối hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) của Subaru. Thay vì dùng một mô-tơ điện riêng cho cầu sau, Forester duy trì kết nối cơ khí giữa bánh trước và bánh sau thông qua trục các-đăng.

Forester 2.5 được trang bị cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân, cửa sổ trời kính chỉnh điện có thể trượt và điều chỉnh độ nghiêng.

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid cũng được phát triển với an toàn là yếu tố cốt lõi. Khoang pin điện áp cao có kết cấu được gia cố thêm, giúp bảo vệ pin trong trường hợp xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, hệ thống hybrid điện áp cao được cách ly và trang bị chức năng tự động ngắt nguồn khi cần thiết, góp phần tăng cường an toàn.

Forester 2.5 mới được phát triển dựa trên hệ khung gầm toàn cầu Subaru cải tiến, với nhiều nâng cấp. Độ cứng vững của khung xe được tăng thêm 10% nhờ cấu trúc khung xe liền khối bên trong và việc gia tăng sử dụng keo kết cấu. Hệ thống treo được thiết kế riêng giúp nâng cao độ êm ái và khả năng điều khiển linh hoạt.

Khoảng sáng gầm xe 220 mm mang lại ưu thế trên đường gồ ghề và địa hình off-road. Hệ thống X-MODE với hai chế độ hỗ trợ vận hành trên địa hình khó và giúp xe dễ dàng thoát khỏi bùn lầy. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đổ đèo giúp duy trì tốc độ ổn định khi xuống dốc trơn trượt.

Màn hình thông tin giải trí Full HD 11,6 inch đóng vai trò trung tâm điều khiển trực quan.

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có chế độ lái thông minh Subaru (SI-DRIVE) điều chỉnh phản hồi động cơ theo sở thích người lái; chế độ “Intelligent (I)” ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và chế độ “Sport (S)” tăng tốc mạnh mẽ.

Khoang nội thất của Forester 2.5 mang phong cách hiện đại, kết hợp tiện nghi thoải mái với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc tại cả hàng ghế trước và sau.

Lần đầu tiên, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp với hệ thống gồm 10 loa và một loa siêu trầm cùng bộ khuếch đại 8 kênh. Màn hình thông tin giải trí Full HD 11,6 inch đóng vai trò trung tâm điều khiển trực quan. Ghế ngồi trên Forester 2.5 được thiết kế theo nguyên lý công thái học tiên tiến, giúp giảm thiểu mệt mỏi trong mọi hành trình.

Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60/40 để dễ dàng chở vật dụng dài hoặc cồng kềnh.

Hệ thống tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng đế sạc không dây 15 W cho thiết bị tương thích. Cổng USB Type-A và Type-C được bố trí ở hàng ghế trước và cổng USB ở phía sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng của hành khách.

Forester 2.5 được trang bị cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân, cửa sổ trời kính chỉnh điện có thể trượt và điều chỉnh độ nghiêng, cùng hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60/40 để dễ dàng chở vật dụng dài hoặc cồng kềnh. Khoang hành lý được bổ sung đèn LED, tăng khả năng quan sát.

Subaru Forester 2.5 được phân phối chính thức tại Việt Nam với 3 phiên bản. Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT) cụ thể như sau:

- Forester 2.5 e-Boxer Hybrid: 1.599.000.000 đồng

- Forester 2.5 Boxer (iS ES): 1.399.000.000 đồng

- Forester 2.5 Boxer (iL ES): 1.299.000.000 đồng

Subaru Forester 2.5 được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm và không giới hạn số ki-lô-mét. Riêng pin hybrid trang bị trên phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.