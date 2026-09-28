Chi tiết quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng rộng 39.400 ha

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo Quyết định, quy mô lập quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rộng 39.400 ha, bao gồm các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và một phần các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng.

Hướng tới trung tâm dịch vụ cửa khẩu, logistics quốc tế

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn; đồng thời gắn phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ảnh: Langson.gov

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động; trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc, đồng thời là một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn và vùng Đông Bắc.

Khu kinh tế được xác định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia, kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là phân bổ không gian phát triển hợp lý, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Khu kinh tế sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; xây dựng không gian đô thị văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng đất hiệu quả, đồng thời bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái.

Quy mô dân số toàn khu đến năm 2035 khoảng 235.000-240.000 người; đến năm 2045 khoảng 295.000-300.000 người. Đất xây dựng đến năm 2035 khoảng 10.630-11.000 ha và đến năm 2045 khoảng 13.200-13.700 ha.

Ba phân vùng trọng điểm

Theo định hướng không gian tổng thể, khu vực đô thị, dịch vụ và công nghiệp tập trung phát triển dọc Quốc lộ 1, Quốc lộ 4A cùng các đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, hình thành chuỗi các khu chức năng. Các khu vực đồi núi phía Đông và phía Tây phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nguồn nước; đồng thời nâng cấp các tuyến đường vành đai, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội tại các khu dân cư hiện hữu.

Toàn bộ Khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân vùng chính.

Vùng 1, phía Bắc, là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, diện tích khoảng 19.123 ha, dân số đến năm 2045 khoảng 71.000-71.200 người. Đây là phân vùng động lực về kinh tế cửa khẩu, đầu mối giao thông và cửa ngõ giao lưu kinh tế, gắn với hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và dịch vụ logistics.

Vùng 2, khu vực trung tâm, là vùng đô thị Lạng Sơn, diện tích khoảng 12.774 ha, dân số đến năm 2045 khoảng 203.000-207.000 người. Đây là cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh, phát triển đô thị dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông và hỗ trợ logistics của tỉnh.

Vùng 3, phía Nam, là vùng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, diện tích khoảng 7.502 ha, dân số đến năm 2045 khoảng 21.000-21.800 người. Việc tổ chức không gian các phân vùng nhằm tạo sự liên kết giữa kinh tế cửa khẩu, đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, đồng thời bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, quốc phòng, an ninh.