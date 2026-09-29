Chi tiết phương án sắp xếp các trung tâm GDTX-GDNN tại TPHCM trước thời điểm 1-10

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX tiếng Hoa thuộc khu vực Chợ Lớn theo phương án hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX

Trong phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM, việc sắp xếp các các trung tâm GDNN-GDTX tại TPHCM, được ban hành cụ thể như sau:

Tại khu vực trung tâm (Quận 1, Quận 3, Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn): Các đơn vị hiện có, gồm Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1, Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3, Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn. Theo phương án hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX. Sau sáp nhập với tổng số 35 lớp, 1.108 học viên.

Khu vực Chợ Lớn (Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX tiếng Hoa). Phương án hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX. Sau sáp nhập: Tổng số 30 lớp, 1.148 học viên.

Tại khu vực Tây Nam (Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11), cụ thể như sau:

Nhóm 1 (Quận 6, Quận 8) gồm Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 và Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8., phương án hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX. Nhóm 2 (Quận 10 và Quận 11) gồm Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10; Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Khu vực Nam thành phố (Quận 4, Quận 7, Nhà Bè), các đơn vị hiện có, gồm: Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4; Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7, Trung tâm GDNN-GDTX Nhà Bè. Phương án hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Khu vực Gia Định (Bình Thạnh, Gò Vấp, GDTX Gia Định), các đơn vị hiện có, gồm: Trung tâm GDNN-GDTX Bình Thạnh; Trung tâm GDNN-GDTX Gò Vấp, Trung tâm GDTX Gia Định. Hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Khu vực Phú Nhuận - Tân Bình, các đơn vị hiện có, gồm: Trung tâm GDNN-GDTX Phú Nhuận, Trung tâm GDNN-GDTX Tân Bình hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Khu vực Bắc thành phố (Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn và Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong), các đơn vị sáp nhập, gồm Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn và Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Học sinh Trung tâm GDTX Chu Văn An

Khu vực Trung tâm Bình Dương (Bến Cát và Bàu Bàng), các đơn vị sáp nhập: Trung tâm GDNN-GDTX Bến Cát; Trung tâm GDNN-GDTX Bàu Bàng hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Khu vực Vũng Tàu, các đơn vị hiện có, gồm Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ; Trung tâm GDTX Hướng nghiệp Vũng Tàu. Phương án hợp nhất thành 1 Trung tâm GDNN-GDTX.

Theo phương án, TPHCM giữ nguyên các Trung tâm GDNN-GDTX, gồm: Trung tâm GDNN-GDTX Bình Tân, Trung tâm GDNN-GDTX Tân Phú. Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh, Trung tâm GDNN-GDTX Thủ Đức, Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12, Trung tâm GDNN-GDTX Dĩ An, Trung tâm GDNN-GDTX Thuận An, Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên, Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng.

Giữ nguyên và chuyển thành Trung tâm GDNN-GDTX, gồm: Trung tâm GDTX và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương chuyển thành Trung tâm GDNN-GDTX. Trung tâm GDTX - Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Xuyên Mộc chuyển thành Trung tâm GDNN-GDTX Xuyên Mộc.

Trung tâm GDTX - Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Châu Đức chuyển thành Trung tâm GDNN-GDTX Châu Đức.

Giữ nguyên, định hướng chuyển đổi thành Trường Trung học nghề (sau khi có hướng dẫn của Bộ GD-ĐT), gồm: Trung tâm GDNN-GDTX Củ Chi; Trung tâm GDTX Cần Giờ; Trung tâm GDNN-GDTX Phú Giáo; Trung tâm GDTX Phú Mỹ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 496/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo Thông báo, ngày 22-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Phó Thủ tướng ghi nhận việc sắp xếp bước đầu đạt kết quả tích cực. Một số địa phương đã hoàn tất thủ tục sáp nhập một số cơ sở; một số bộ, ngành đã xây dựng, điều chỉnh phương án và bước đầu làm việc với địa phương để chuyển giao. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ vẫn cần hoàn thành trước ngày 1-10-2026...