Chi tiết mức hưởng BHYT của người cao tuổi khi đi khám, chữa bệnh

Người cao tuổi được hưởng BHYT bao nhiêu % khi đi khám, chữa bệnh?

Theo Thư viện Pháp luật, người cao tuổi được hưởng BHYT với các mức 80%, 95% và 100% khi đi khám, chữa bệnh tuỳ thuộc vào độ tuổi và diện hỗ trợ.

Cụ thể như sau:

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024, Nghị quyết 261/2025/QH15

- Mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh áp dụng cho người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp:

+ Từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

+ Từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

+ Là người có công với cách mạng; cựu chiến binh;

+ Là người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu

+ Là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Người cao tuổi được hưởng BHYT với các mức 80%, 95% và 100% khi đi khám chữa bệnh tuỳ thuộc vào độ tuổi và diện hỗ trợ. Ảnh minh hoạ.

- Mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh áp dụng cho người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp:

+ Đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

+ Thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ;

- Mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh áp dụng cho những người cao tuổi thuộc các nhóm đối tượng tham gia BHYT khác.

Mức hưởng của người cao tuổi đi khám, chữa bệnh trái tuyến?

Căn cứ Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 người cao tuổi đi khám trái tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán dựa trên mức hưởng đúng tuyến tương ứng với tỷ lệ từ 40% đến 100%.

Cụ thể như sau:

- 100% mức hưởng đúng tuyến trong các trường hợp:

+ Điều trị bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao theo danh mục của Bộ Y tế.

+ Khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu.

+ Điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản.

+ Khám, chữa bệnh tại các cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 được xác định là bệnh viện tuyến huyện.

+ Người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo điều trị nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu.(Lưu ý từ 1/7/2025 đã chính thức kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện để chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp)

- 50% đến 100% mức hưởng đúng tuyến

Khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản căn cứ kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo lộ trình và tỷ lệ mức hưởng cụ thể do Chính phủ quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024.

- 50% mức hưởng đúng tuyến

Khám, chữa bệnh ngoại trú theo lộ trình do Chính phủ quy định và 100% mức hưởng khi khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh.

- 40% mức hưởng đúng tuyến

Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ và h khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024.