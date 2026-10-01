Chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị xử phạt 65 bị cáo
Ngày 1/10, ngày làm việc thứ tư phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 30/9, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đó, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị VKSND TT Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo “đầu vụ” Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị 30 năm tù cho 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ
Dưới đây là chi tiết mức án VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt đối với 65 bị cáo.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/chi-tiet-muc-an-vien-kiem-sat-de-nghi-xu-phat-65-bi-cao-207352.html