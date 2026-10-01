Chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị xử phạt 65 bị cáo

Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị VKSND TT Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo “đầu vụ” Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị 30 năm tù cho 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Dưới đây là chi tiết mức án VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt đối với 65 bị cáo.