Pháp luật

Chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị xử phạt 65 bị cáo

Ngày 1/10, ngày làm việc thứ tư phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 30/9, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
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 Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.

 Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị VKSND TT Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo “đầu vụ” Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị 30 năm tù cho 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ

 Các bị cáo tại phiên xét xử.

 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Dưới đây là chi tiết mức án VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt đối với 65 bị cáo.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/chi-tiet-muc-an-vien-kiem-sat-de-nghi-xu-phat-65-bi-cao-207352.html