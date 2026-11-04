Chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với 188 bị cáo trong vụ án Mr Pips

Theo bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội xác định Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, Forex.

Hội đồng xét xử.

Các bị cáo trong vụ án bị truy tố, xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Căn cứ kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Dưới đây là chi tiết các mức án Viện kiểm sát đề nghị, sắp xếp theo nhóm tội danh và những bị cáo có cùng mức hình phạt được đề nghị.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Phó Đức Nam còn bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù cùng về tội về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với mỗi bị cáo là tù chung thân.

Đối với các bị cáo còn lại trong nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại diện Viện kiểm sát đề nghị:

- Các bị cáo Nguyễn Đức Tuyến và Đinh Thị Dung cùng bị đề nghị mức án 20 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Quang Độ bị đề nghị từ 17 năm 6 tháng đến 18 năm 6 tháng tù.

- Bị cáo Phạm Hồng Kỳ bị đề nghị từ 17 năm 6 tháng đến 18 năm tù.

- Các bị cáo Kim Đình Trường và Phạm Minh Khôi cùng bị đề nghị từ 17 năm đến 17 năm 6 tháng tù.

- Bị cáo Phan Thị Hoa bị đề nghị từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm tù.

- Các bị cáo Đào Văn Nam, Nguyễn Viết Khánh, Bùi Nam Thế và Lê Tiến Đạt cùng bị đề nghị từ 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù.

Quang cảnh đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

- Các bị cáo Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Văn Nguyện, Trịnh Trường Sơn, Đỗ Xuân Chiến, Hoàng Văn Đạt và Trần Đình Công cùng bị đề nghị từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù.

- Các bị cáo Đinh Thị Thảo, Phạm Đình Tuấn, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Mạnh Dũng, Phan Trí Thành, Triệu Tài Sư, Lý Thị Khuyến, Nguyễn Đức Phương, Lưu Việt Tuấn, Vũ Thế Anh và Nguyễn Thế Hoàng cùng bị đề nghị từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù.

- Bị cáo Đinh Thành Long bị đề nghị từ 14 năm 6 tháng đến 15 năm 6 tháng tù.

- Các bị cáo Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tấn, Trần Xuân Hùng, Trịnh Bích Sơn, Nguyễn Văn Minh, Bàn Tòn Chày, Nguyễn Đắc Nhân, Đỗ Hữu Thắng Nhất và Phan Thị Thùy Linh cùng bị đề nghị từ 14 năm 6 tháng đến 15 năm tù.

- Các bị cáo Trần Huy Toàn, Quách Huy Kiên, Phạm Trung Kiên, Lê Văn Quãng, Phạm Duy Cường, Trần Quốc Huy, Hà Hoàng Thành, Phùng Thị Linh và Hoàng Thị Hồng cùng bị đề nghị từ 14 năm đến 14 năm 6 tháng tù.

- Các bị cáo Tạ Viết Thành, Phạm Tiến Dũng, Lưu Văn Long, Hoàng Việt Hồng, Lê Đức Minh, Cao Văn Lợi, Nguyễn Đình Minh, Hoàng Thị Thúy, Dương Đắc Thuận, Nguyễn Tuấn Anh, Mạc Hoàng Anh, Lê Thị Xuân, Trần Văn Công, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Văn Đức, Trần Quang Thắng, Nguyễn Thị Thu Hường, Trịnh Đăng Duy, Hạ Thị Thu Hà, Lê Văn Đạt, Nguyễn Anh Tuấn và Dương Quang Trung cùng bị đề nghị từ 13 năm 6 tháng đến 14 năm tù.

- Các bị cáo Nguyễn Thị Bích, Phạm Thị Tú, Nguyễn Bá Kiện, Mai Đức Chiến và Nguyễn Thế Trọng Sức cùng bị đề nghị từ 13 năm đến 13 năm 6 tháng tù.

- Các bị cáo Trần Thị Quỳnh và Nguyễn Công Bảo cùng bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

- Các bị cáo Nguyễn Huy Điệp, Phan Ngọc Tuấn Anh, Mai Anh Tuấn, Hà Thị Doan, Phạm Thanh Huyền, Phạm Thị Thu Thảo, Lưu Duy Phương, Lê Doãn Hùng, Phạm Văn Đạt, Trần Bình Long, Nguyễn Ngọc Hiếu, Phạm Văn Nam, Bùi Anh Tuyến, Lê Bùi Hoàng Thắng, Trần Thị Mai Hương, Đỗ Xuân Doanh, Nguyễn Anh Hải và Lê Văn Trường cùng bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm tù.

- Các bị cáo Trịnh Thị Hồng Liên, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Châm, Phạm Thị Lệ, Hà Thị Thu Giang, Đỗ Thị Thương, Phạm Trung Đức, Chu Văn Huấn, Nguyễn Anh Hà, Vũ Quý Trường, Hàn Văn Tuyên, Nguyễn Duy Cương, Đoàn Thu Huyền, Phạm Văn Hoàng, Lê Thị Thảo, Trần Văn Lương và Bùi Quang Vũ cùng bị đề nghị từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù.

- Các bị cáo Nguyễn Thị Dung, Lê Xuân Hiền, Vũ Đức Mạnh, Đinh Cao Kỳ, Mai Thanh Toàn và Lê Văn Nghĩa cùng bị đề nghị từ 11 năm 6 tháng đến 12 năm tù.

- Các bị cáo Đỗ Thị Trang, Vũ Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Linh, Đặng Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Bình, Đới Văn Đương, Bùi Văn Bắc, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Quang Sức, Nguyễn Đô Thành Đôn, Lã Văn Bình, Vi Tuấn Hoàng, Dương Anh Đức, Đỗ Quốc An, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thành, Phùng Thị Thúy, Ngô Minh Nhật và Trần Văn Minh cùng bị đề nghị từ 11 năm đến 11 năm 6 tháng tù.

Quang cảnh phiên tòa sáng 4/11.

- Các bị cáo Nguyễn Hải Vân, Lưu Ái Linh, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thị Sang và Văn Hữu Hoàng Đạt cùng bị đề nghị từ 10 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

- Các bị cáo Trần Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Hữu Việt và Phạm Văn Trường cùng bị đề nghị từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù.

- Các bị cáo Vũ Thị Linh, Nguyễn Trọng Cường, Nguyễn Đức Chính, Hồ Quốc Hòa, Từ Quang Huy và Trần Văn Khang cùng bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù.

- Các bị cáo Lê Đình Nam, Trần Long Nhật, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Lan cùng bị đề nghị từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù.

- Các bị cáo Nguyễn Thị Uyên, Đào Hữu Phúc, Nguyễn Thành Long và Tạ Thị Thu Trà cùng bị đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đối với nhóm bị cáo là nhân viên kinh doanh, Phạm Thị Tuyến bị đề nghị từ 42 đến 48 tháng tù; Trần Tiến Anh từ 36 đến 42 tháng tù; Nguyễn Minh Hiếu từ 30 đến 36 tháng tù; Phạm Thế Anh từ 24 đến 30 tháng tù.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tư vấn, an ninh, bảo vệ và những người giúp sức khác, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt các bị cáo: Ngô Tiến Hưng bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù; Nguyễn Trọng Mạnh từ 7 đến 8 năm tù;

Các bị cáo Nguyễn Bá Sơn, Phạm Trường Sơn, Đinh Văn Cương, Đặng Văn Hạnh, Phạm Văn Kiên và Nguyễn Đăng Quang cùng bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù.

Bị cáo Đào Diệu Thúy và Trần Thị Cẩm Tú cùng bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù; bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị xử phạt từ 8 đến 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 5 đến 6 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là từ 13 đến 15 năm tù.

Bi cáo Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) cùng các bị cáo tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền”

- Các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) cùng bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù.

- Các bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam) cùng bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù.

- Các bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội “Rửa tiền” và từ 8 đến 12 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hợp hình phạt chung đối với hai tội danh là từ 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố và đưa ra xét xử về tội tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn từ 5 đến 6 năm tù.