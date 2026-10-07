Chi tiết mức án 65 bị cáo trong vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 7/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Các bị cáo bị xét xử về 9 tội danh, gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Dưới đây là mức án TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với 65 bị cáo:

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.