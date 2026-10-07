Chi tiết mức án 65 bị cáo trong vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương
Chiều 7/10, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Trong đó, 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương lần lượt lĩnh 20 năm và 7 năm 6 tháng tù.
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 7/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Các bị cáo bị xét xử về 9 tội danh, gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dưới đây là mức án TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với 65 bị cáo:
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/chi-tiet-muc-an-65-bi-cao-trong-vu-an-tai-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-207765.html