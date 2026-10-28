Chi tiết mới về đám cưới xa hoa của Taylor Swift được hé lộ sau 3 tháng

Theo Page Six dẫn nguồn Daily Mail, mới đây, một người trong cuộc tiết lộ những chi tiết chưa từng được công bố trong quá trình chuẩn bị đám cưới của Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.

Theo đó, cặp đôi từng lên kế hoạch lắp đặt một vòng quay ngựa gỗ hai tầng cùng một hồ nước nhân tạo ngay bên dưới khu vực làm lễ cưới. Tuy nhiên, cả hai ý tưởng cuối cùng đều bị loại bỏ vì những lý do khác nhau.

Taylor Swift và Travis Kelce từng lên kế hoạch lắp đặt một vòng quay ngựa gỗ hai tầng cùng một hồ nước nhân tạo ngay bên dưới khu vực làm lễ cưới.

Đáng chú ý nhất là vòng quay ngựa gỗ hai tầng với chi phí dự kiến lên đến 7 triệu USD. Nguồn tin cho biết Taylor Swift và Travis Kelce quyết định không thực hiện hạng mục này vì mức giá quá đắt đỏ, ngay cả khi xét trong tổng ngân sách đám cưới khoảng 30 triệu USD. Thậm chí, nếu thu nhỏ thiết kế xuống còn một tầng, chi phí vẫn lên đến 3,5 triệu USD.

Thay vì đầu tư vào vòng quay ngựa gỗ, cặp đôi lựa chọn dựng một khu lều lớn để tổ chức các trò chơi giải trí dành cho khách mời. Những hoạt động được chuẩn bị bao gồm trò ném túi đậu vào bảng mục tiêu và sân golf mini, mang đến không gian vui chơi mang màu sắc lễ hội.

Bên cạnh đó, Taylor Swift và Travis Kelce cũng từng cân nhắc xây dựng một hồ nước nhân tạo ngay phía dưới khu vực trao lời thề nguyện. Tuy nhiên, ý tưởng này bị đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và đòi hỏi quá nhiều công đoạn kỹ thuật.

Nguồn tin giải thích: "Phần thành hồ không đủ cao nên mọi người có thể rất dễ bị ngã xuống". Chính vì vậy, cặp đôi quyết định loại bỏ hạng mục này để bảo đảm an toàn cho buổi lễ. Đến thời điểm bài viết được đăng tải, đại diện Taylor Swift và Travis Kelce chưa đưa ra phản hồi về những thông tin hậu trường nói trên.

Trước đó, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức đám cưới vào ngày 3/7/2026 tại Madison Square Garden, New York, Mỹ. Buổi lễ quy tụ khoảng 1.000 khách mời, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng như Selena Gomez, Brad Pitt, Tom Cruise, Mariska Hargitay và Ed Sheeran.

Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức đám cưới vào ngày 3/7/2026 tại Madison Square Garden, New York, Mỹ.

Trong ngày trọng đại, Taylor Swift diện váy cưới thuộc dòng Haute Couture của Christian Dior, trong khi nam diễn viên Adam Sandler đảm nhận vai trò chủ trì nghi thức kết hôn. Không gian Madison Square Garden được biến đổi thành một khu vườn lãng mạn với cây xanh, những món đồ nội thất lớn và nhiều chi tiết trang trí được thiết kế riêng.

Theo một nhân chứng từng chia sẻ với Page Six, đám cưới là một sự kiện đặc biệt hoành tráng, kết hợp giữa nghi thức truyền thống và không gian giải trí dành cho khách mời. Bên cạnh các quầy phục vụ đồ ăn, thức uống, cặp đôi còn chuẩn bị nhiều trò chơi để tạo không khí thoải mái trong suốt buổi tiệc.

Khách mời được phục vụ ba loại cocktail đặc biệt mang tên The Gym Teacher, The English Teacher và The T&T. Mỗi loại đồ uống còn đi kèm một kiểu đá viên được thiết kế riêng. Thực đơn đám cưới có các món như tôm hùm, thịt gà và khoai tây chiên. Sau buổi lễ, những hình ảnh về công tác tháo dỡ trang trí cũng thu hút sự quan tâm, với hàng loạt ghế bành, bàn cocktail, cây xanh và vật dụng mang dấu ấn riêng của cặp đôi được vận chuyển ra khỏi địa điểm tổ chức.

Dù đã loại bỏ những ý tưởng tốn kém như vòng quay ngựa gỗ hai tầng và hồ nước nhân tạo, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vẫn được đánh giá là một trong những sự kiện xa hoa đáng chú ý của giới giải trí năm 2026.

Hai tháng sau hôn lễ, Travis Kelce từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với ESPN rằng đây là "đêm tuyệt vời nhất cuộc đời" anh. "Kết hôn với Taylor còn tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi từng mơ ước", nam cầu thủ bày tỏ.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vẫn được đánh giá là một trong những sự kiện xa hoa đáng chú ý của giới giải trí năm 2026.

Đối với Travis Kelce, điều đáng nhớ nhất không nằm ở những hạng mục trang trí đắt đỏ mà chính là sự hiện diện của những người thân yêu. Anh cho biết khoảnh khắc khiến mình xúc động nhất là được chứng kiến đông đảo bạn bè, người thân có mặt và cảm nhận tình yêu thương lan tỏa trong ngày trọng đại.

Những tiết lộ mới nhất cho thấy ngay cả với một đám cưới có ngân sách hàng chục triệu USD, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn phải cân nhắc giữa sự hoành tráng, chi phí và yếu tố an toàn để hoàn thiện ngày vui của mình.