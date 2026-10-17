Chi tiết MG ZS Hybrid 2026 giá 668 triệu đồng, mạnh 197 mã lực, nhiều công nghệ đáng tiền

Ngoại hình tổng thể MG ZS 2026 mang phong cách châu Âu. Thân xe sở hữu những đường nét điều chỉnh theo hướng thể thao, đi kèm là bộ vành hợp kim 18 inch.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, thiết kế mở rộng sang hai bên, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED Projector tạo diện mạo hiện đại.

Kích thước MG ZS 2026 tương đương một số đối thủ cùng phân khúc như Omoda C5 hay Jaecoo J5 bản hybrid. Xe có chiều dài tổng thể 4.430 mm, rộng 1.818 mm, cao 1.635 mm và cơ sở 2.610 mm. Như vậy, MG ZS dài hơn Jaecoo J5 nhưng hẹp hơn đôi chút. ZS 2026 cũng dài hơn 107 mm và trục cơ sở tăng thêm 25 mm so với thế hệ tiền nhiệm.

Nhờ mở rộng kích thước nên không gian khoang cabin thoải mái hơn, khoang hành lý dung tích 443 lít và mở rộng lên 1.457 lít khi gập hàng ghế sau.

Nội thất sử dụng chất liệu da mềm mịn cao cấp ở nhiều vị trí tiếp xúc kết hợp tông màu Vani đen. Hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Khoang lái kỹ thuật số với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng kích thước 7 inch.

Vô-lăng tích hợp loạt phím chức năng thông minh cho phép người lái truy cập nhanh các tính năng như camera 360 độ, chế độ điều hòa, chọn mức phanh tái tạo hoặc kiểm soát xe.

Mẫu xe trang bị loạt tiện nghi đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, điều hoà tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, cốp điện, sạc không dây, cổng kết nối USB-C ở cả hai hàng ghế, cổng USB chuyên dụng chân gương chiếu hậu trong xe.

Về vận hành, MG ZS 2026 trang bị hệ truyền động Hybrid+ kết hợp động cơ xăng 1.5L và motor điện hiệu suất cao. Trong đó, máy xăng cho công suất cực đại 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128 Nm, motor điện công suất 131 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, tổng công suất toàn hệ thống đạt đến 197 mã lực.

Điểm khác biệt đáng chú ý MG ZS thế hệ mới là hệ thống truyền động tích hợp hộp số tự động 3 cấp độ tỷ số truyền (3-eAT). Nhờ vậy, mẫu xe sở hữu khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng 8,7 giây.

Bên cạnh đó, bộ quản lý thông minh giúp chuyển đổi linh hoạt và mượt mà giữa các chế độ vận hành như thuần điện, hybrid nối tiếp, hybrid song song, chạy xăng trực tiếp và thu hồi năng lượng. Gói pin trang bị trên xe có dung lượng 1,83 kWh.

Về an toàn, ZS 2026 trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái MG Pilot nâng cấp với loạt tính năng thông minh như kiểm soát hành trình chủ động, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm phía trước, cảnh báo va chạm phía sau, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, đèn pha LED thông minh tự động, camera 360 độ toàn cảnh...

Ngoài ra, mẫu xe cũng trang bị thêm các tính năng cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe, tự động giữ phanh, tự động khoá và hệ thống 6 túi khí. MG Việt Nam cũng trang bị thêm cho khách hàng mua xe ZS 2026 bộ bơm hơi điện tích hợp bộ vá lốp khẩn cấp.

Thế hệ hoàn toàn mới MG ZS Hybrid 2026 được phân phối phiên bản duy nhất với mức giá bán lẻ niêm yết 668 triệu đồng, đi kèm chế độ bảo hành 10 năm và chương trình cứu hộ 24/7. Người tiêu dùng mua ZS Hybrid 2026 được hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, MG ZS Hybrid 2026 cạnh tranh ở phân khúc xe gầm cao cỡ B với khoảng 20 mẫu xe, nhưng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là các phiên bản hybrid của Omoda C5 và Jaecoo J5.

Đáng chú ý là MG ZS Hybrid 2026 có mức giá bán lẻ thấp hơn toàn bộ các phiên bản Omoda C5 Hybrid và Jaecoo J5 Hybrid. Cụ thể, cả Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J5 SHS-H hiện đều đang có giá bán lẻ từ 669 - 749 triệu đồng tuỳ từng phiên bản.