Chi tiết MG GT - sedan dáng coupe cỡ C giá từ 512 triệu đồng

MG Việt Nam vừa chính thức giới thiệu MG GT - dòng sedan kiểu dáng fastback coupe thể thao. Dù mang tên gọi khác, MG GT thực chất là thế hệ kế cận của sedan cỡ C MG5 vốn đã khá quen thuộc với khách hàng Việt Nam.

Các kích thước dài x rộng x cao của MG GT lần lượt 4.715 x 1.842 x 1.473 mm, chiều dài cơ sở 2.680 mm, tức gần như tương đương MG5. MG GT sở hữu kiểu dáng fastback coupe, với tỷ lệ thiết kế dồn trọng tâm về sau, đường mái vuốt thuôn mượt mà nối liền với cốp sau.

MG GT sở hữu ngoại hình khá ấn tượng với mặt ca-lăng mở rộng về 2 bên, phía trong là các nan crom đặt dọc. Nắp ca-pô có nhiều đường gân dập nổi, ngay sát mép dưới nắp ca-pô là logo thương hiệu.

Cụm đèn pha LED tự động tích hợp công nghệ đèn pha thông minh, sở hữu tạo hình như nanh vuốt.

Đuôi xe gọn gàng, cụm đèn hậu LED thiết kế tách khối lấy cảm hứng từ vệt sáng đường ray. Khoang hành lý đuôi xe có dung tích khá lớn.

"Dàn chân" của MG GT là bộ mâm hợp kim đường kính 17 inch, đi cùng bộ lốp thông số 205/50 trên phiên bản Premium cao cấp nhất.

Khoang nội thất MG GT sở hữu thiết kế tập trung vào người lái, khá hiện đại nhưng vẫn gọn gàng, trực quan và dễ thao tác.

Vô lăng tròn 3 chấu vát một đáy, tích hợp nhiều phím chức năng.

Nằm sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số Full TFT kích thước 7 inch, hiển thị màu. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng kích thước 10 inch đặt nổi, tương thích Apple CarPlay và Android Auto.

Ở bệ trung tâm, MG GT được trang bị cần số điện tử với mô tả sở hữu tạo hình như cần đẩy máy bay. Nút đề nổ Start/Stop cũng nằm tại trung tâm táp-lô, ngay dưới các cửa gió điều hòa.

Ghế ngồi bọc chất liệu Da PVC. Ở phiên bản Premium, ghế lái có thêm chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa và đèn đọc sách cho hàng ghế sau.

Cận cảnh cửa gió điều hòa hình thoi kép ở 2 đầu táp-lô. Phiên bản MG GT 1.5T Premium được trang bị điều hòa tự động tích hợp màng lọc không khí PM2.5.

Cận cảnh lẫy mở cửa xe MG GT từ bên trong.

Trong lần ra mắt này, MG GT có 2 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản 1.5T Luxury dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 109 mã lực, mô-men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Phiên bản 1.5T Premium dùng động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 168 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Ở phiên bản 1.5T Premium, MG GT được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot, camera 360 độ. Tính năng Auto Hold và 6 túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên MG GT.

MG GT cũng được hưởng chính sách bảo hành 10 năm, chương trình cứu hộ 24/7. Trong giai đoạn đầu mở bán, khách Việt được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

MG GT 1.5T Luxury có giá 512 triệu đồng, còn phiên bản 1.5T Premium được bán với giá 586 triệu đồng. Phân khúc sedan cỡ C của MG GT lúc này đang khá "vắng vẻ" với các đại diện nổi bật gồm Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3, Mazda3 và BYD Seal 5.