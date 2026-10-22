Chi tiết máy hút bụi ô tô Xiaomi Mijia Portable Edition: Lực hút 20.000Pa và thiết kế gập

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu máy hút bụi ô tô cầm tay mang tên Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition thông qua nền tảng gây quỹ cộng đồng tại Trung Quốc. Thiết bị được định vị là giải pháp vệ sinh di động thông minh, giải quyết bài toán cất giữ nhờ cấu trúc thân máy gập đôi linh hoạt nhưng vẫn duy trì hiệu suất vận hành mạnh mẽ.

Thiết kế gập biến hình và cấu trúc công thái học linh hoạt

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition là cơ chế bản lề cho phép thân máy gập đôi lại. Cải tiến này giúp thiết bị thu nhỏ kích thước tối đa, người dùng có thể dễ dàng cất giữ gọn gàng trong hộc cánh cửa, ngăn đựng găng tay hay các góc nhỏ ở cốp xe hơi mà không chiếm nhiều diện tích.

Khi mở rộng hoàn toàn, thân máy chuyển đổi thành một ống hút thuôn dài. Thiết kế dạng trục thẳng này gia tăng đáng kể phạm vi tiếp cận, hỗ trợ luồn sâu vào các vị trí khuất như khe hẹp giữa các ghế ngồi hay phía dưới gầm xe. Toàn bộ thân máy có trọng lượng chỉ 446g, mang lại khả năng cầm nắm nhẹ nhàng và thao tác liên tục bằng một tay mà không gây mỏi.

Xiaomi ra mắt máy hút bụi cầm tay ô tô

Hệ thống động cơ không chổi than và hiệu suất hút mạnh mẽ

Mặc dù sở hữu thân hình nhỏ gọn, thiết bị vẫn được trang bị động cơ không chổi than đường kính 35mm. Khối động cơ này có khả năng đạt tốc độ quay tối đa 15.000 vòng/phút, tạo ra lực hút mạnh lên tới 20.000Pa. Mức công suất này đủ sức hút sạch các mảnh vụn thức ăn, cát sỏi nhỏ và bụi mịn bám sâu trong các kẽ vải hay thảm sàn nỉ của ô tô.

Hệ thống cung cấp năng lượng gồm 3 cell pin lithium với tổng dung lượng 2.500mAh. Thiết bị cung cấp 2 chế độ vận hành: thời gian hoạt động tối đa 40 phút ở chế độ tiết kiệm năng lượng và khoảng 16 phút khi chạy ở chế độ công suất tối đa. Người dùng có thể sạc lại thiết bị nhanh chóng thông qua cổng kết nối USB Type-C phổ biến, hỗ trợ công suất sạc đầu vào tối đa 22.5W.

Sản phẩm có lực hút cực kỳ mạnh mẽ

Công nghệ phân tách ly tâm và hệ sinh thái phụ kiện đa năng

Để hạn chế tình trạng suy giảm lực hút khi hộp chứa đầy, Xiaomi đã tích hợp hệ thống phân tách bụi bằng luồng khí xoáy ly tâm. Cơ chế này tách biệt các hạt bụi lớn và mảnh vụn ra khỏi dòng khí trước khi đi qua màng lọc, từ đó giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn màng lọc và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Người dùng có thể tháo rời cụm lốc xoáy chỉ bằng thao tác xoay nhẹ để trút rác trực tiếp vào thùng rác mà không để bụi bẩn dính vào tay. Cả cụm phân tách và màng lọc bên trong đều có thể rửa trực tiếp dưới vòi nước sạch để tái sử dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Máy đi kèm 5 đầu phụ kiện chuyên dụng phục vụ đa mục đích làm sạch:

Đầu hút khe hẹp: Hỗ trợ luồn sâu vào các rãnh ghế, mép cửa kính và hộc chứa đồ.

Đầu bàn chải mềm: Thích hợp vệ sinh bề mặt nhạy cảm như cửa gió điều hòa, cụm đồng hồ táp-lô và bàn phím máy tính.

Đầu chổi bản rộng: Tích hợp miếng dán tĩnh điện giúp gom sạch bụi và lông tóc trên diện tích lớn của nỉ ghế.

Đầu thổi bụi: Dùng luồng khí nén để đẩy bụi bẩn ở các khe sâu như khay để cốc nước.

Đầu bơm hơi: Dùng để bơm phao bơi, bóng bay hoặc các vật dụng bơm hơi nhỏ ngoài trời.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Giá bán và triển vọng thị trường

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition có giá gây quỹ ban đầu là 189 NDT (khoảng 28 USD). Khi kết thúc chiến dịch huy động vốn, mức giá bán lẻ chính thức sẽ điều chỉnh lên 269 NDT (khoảng 40 USD). Hiện tại, phía Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức phiên bản quốc tế của dòng máy hút bụi này.