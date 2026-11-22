Ferrari vừa giới thiệu 2 mẫu xe mới gồm 296 Challenge Stradale và 296 Challenge Evo.

Ferrari vừa giới thiệu 2 mẫu xe mới gồm 296 Challenge Stradale và 296 Challenge Evo, đánh dấu bước chuyển giao trực tiếp những công nghệ từ các mẫu xe đua chuyên nghiệp - Challenge - đến một mẫu xe chạy phố.

Phần đầu xe nổi bật với chi tiết kỹ thuật kích thước lớn trên nắp ca-pô, tích hợp cửa thoát khí từ các két làm mát, cùng hai khe hút khí gần kính chắn gió, dẫn luồng không khí trực tiếp từ gầm xe, qua đó góp phần tạo ra lực ép xuống.

Cản trước được trang bị một cánh gió lơ lửng giữa hai chi tiết tạo hình giống như móng vuốt, được sơn cùng màu thân xe, gợi lại bố cục thiết kế phần đầu của mẫu 296 Challenge Evo. Ở hai đầu cản trước là hai cửa hút gió đặc trưng, tạo cảm giác phần đầu xe rộng hơn về mặt thị giác. Hai chi tiết cánh hướng gió cũng được bố trí ở hai bên nhằm gia tăng tải trọng khí động học.

Phần đầu xe nổi bật với chi tiết kỹ thuật kích thước lớn trên nắp ca-pô, tích hợp cửa thoát khí từ các két làm mát, cùng hai khe hút khí gần kính chắn gió.

Bố cục khoang hành lý phía trước được thiết kế dựa trên di sản xe đua của mẫu xe: khi nắp ca-pô được mở lên, không gian bên trong được chủ đích giữ ở mức tối giản và không có bất kỳ chi tiết thừa nào.

Phần đuôi xe nổi bật với cánh gió cố định, được nâng đỡ bởi các trụ rỗng, cùng tấm lưới kim loại màu đen cho phép nhìn thấy các bộ phận kỹ thuật và đầu ống xả. Bộ mâm xe sở hữu cấu trúc kỹ thuật với bảy cặp chấu kép, được phát triển với cảm hứng rõ rệt từ xe đua.

Khoang lái tuân theo bố cục thiết kế của mẫu 296 GTB, nhưng có thể được cấu hình theo hướng thể thao hơn. Tấm ốp cửa được chế tạo từ một chi tiết liền khối bằng sợi carbon, không có tựa tay hay hộc chứa đồ.

Lần đầu tiên trên một mẫu xe thương mại, lấy cảm hứng từ mẫu 296 Challenge, Ferrari cung cấp tùy chọn cấu hình loại bỏ toàn bộ các chi tiết ốp trang trí không cần thiết ở khu vực bên dưới ghế ngồi, phần dưới của lớp thảm sàn và bên dưới bảng điều khiển trung tâm, để lộ một phần khung gầm của xe.

Phần đuôi xe nổi bật với cánh gió cố định, được nâng đỡ bởi các trụ rỗng, cùng tấm lưới kim loại màu đen cho phép nhìn thấy các bộ phận kỹ thuật và đầu ống xả.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ V6 tăng áp kép, góc chữ V 120°, không có sự hỗ trợ của hệ thống hybrid, với công suất lần lượt đạt 670 mã lực (296 Challenge Stradale) và 700 mã lực (296 Challenge Evo).

Hệ thống ống xả mới, với hai đầu ống xả và đường kính lớn hơn, giúp giảm áp suất ngược và tô đậm các dải âm thanh cao đặc trưng của động cơ V6.

296 Challenge Stradale được trang bị hệ thống treo với độ cứng lò xo và các góc hình học động học được thiết lập riêng. Trọng lượng giảm, lực ép xuống mặt đường tăng và cấu hình hệ thống treo chuyên biệt giúp cải thiện khả năng vận hành khi vào cua cũng như khả năng kiểm soát độ nghiêng thân xe.

Khung gầm của 296 Challenge Stradale được phát triển nhằm giảm trọng lượng, đồng thời hỗ trợ khả năng tạo lực ép khí động học và độ bám đường ở mức cao hơn.

Khoang lái tuân theo bố cục thiết kế của mẫu 296 GTB.

Trọng lượng khô chỉ 1.330 kg của xe cũng có được nhờ loại bỏ hệ thống hybrid, sử dụng hệ truyền động chuyên biệt, các bộ phận trọng lượng nhẹ và cấu hình khoang lái theo phong cách xe đua.

Ở phía trước, xe được trang bị cùm phanh thiết kế Aero, má phanh cấu tạo hoàn toàn từ vật liệu ma sát và đĩa phanh carbon-ceramic kích thước 398 x 38 mm, kết hợp với các ống dẫn khí làm mát có lưu lượng lớn hơn nhằm đảm bảo khả năng tản nhiệt thích hợp.

Ở phía sau, má phanh có diện tích bề mặt ma sát lớn hơn cùng với đĩa phanh kích thước 380 x 34 mm giúp tăng mô-men phanh, cải thiện khả năng làm mát và độ bền kết cấu. Hệ thống làm mát chuyên biệt, được thiết kế để bù đắp cho việc không có chức năng phanh tái tạo năng lượng, hỗ trợ xe đạt được mức độ bám đường và tải trọng khí động học cao nhất.

296 Challenge Stradale được trang bị hệ thống treo với độ cứng lò xo và các góc hình học động học được thiết lập riêng.

Hai dòng lốp Pirelli P Zero R và P Zero Trofeo RS được phát triển chuyên biệt dành cho 296 Challenge Stradale. Kết cấu thân lốp, hoa lốp và hợp chất cao su được thiết kế nhằm tối đa hóa khả năng phản hồi, độ bám đường và tính ổn định trong suốt quá trình vận hành trên đường đua.

Hệ thống đèn LED Matrix điều chỉnh có chọn lọc chế độ chiếu xa và tự động thích ứng chế độ chiếu gần theo các điều kiện vận hành trong đô thị, trên đường cao tốc và trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Hệ thống Dual Camera sử dụng camera phía trước và phía sau để hỗ trợ người lái trong quá trình điều khiển và di chuyển xe. Các hệ thống giám sát đánh giá tình trạng mệt mỏi và mất tập trung của người lái thông qua việc phân tích hành vi lái xe, vị trí xe trong làn đường và hướng nhìn của người lái.