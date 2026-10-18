Chi tiết lộ trình bắt buộc liên kết tài khoản VNeID cho 12 nhóm lĩnh vực trước 31/12/2026

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ đã chính thức ban hành quy định bắt buộc các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực trọng yếu phải hoàn thành liên kết và xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID. Quy định này đặt ra khung pháp lý và giải pháp kỹ thuật nhằm thống nhất hạ tầng dữ liệu dân cư, nâng cao mức độ bảo mật cho các giao dịch số trên toàn quốc.

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Danh mục 12 lĩnh vực bắt buộc kết nối và xác thực tài khoản

Quy định mới áp dụng trên phạm vi rộng, bao phủ hầu hết các dịch vụ trực tuyến thiết yếu của xã hội số. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm mỗi danh tính trên môi trường mạng đều được định danh chính xác với cơ sở dữ liệu định danh quốc gia.

Cụ thể, danh sách 12 nhóm ngành chịu sự điều chỉnh theo Nghị định bao gồm:

Giáo dục: Hệ thống quản lý trường học, cổng đào tạo và học tập trực tuyến.

Bình dân học vụ số: Các chương trình phổ cập kỹ năng số và đào tạo cộng đồng.

Chứng khoán: Tài khoản giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và các cổng chứng khoán trực tuyến.

Viễn thông: Quản lý thuê bao và hợp đồng dịch vụ viễn thông di động, cố định.

Ngân hàng: Hệ thống tài khoản thanh toán và dịch vụ tài chính điện tử.

Thương mại điện tử: Các sàn giao dịch, nền tảng mua sắm trực tuyến.

Hóa đơn điện tử: Các hệ thống khởi tạo, xuất và đối soát dữ liệu hóa đơn số.

Kinh doanh vận tải: Ứng dụng gọi xe công nghệ và đặt vé vận tải trực tuyến.

Kinh doanh du lịch: Nền tảng đặt phòng, tour lữ hành và dịch vụ du lịch số.

Kinh doanh dược: Hệ thống cung ứng, phân phối và bán lẻ dược phẩm trực tuyến.

Khám bệnh, chữa bệnh: Hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng đặt lịch và tư vấn y tế.

Mạng xã hội tại Việt Nam: Các nền tảng kết nối, chia sẻ nội dung hoạt động trong nước.

Siết chặt quản lý mảng thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thương mại điện tử, nghị định đặt ra cơ chế kiểm soát trực tiếp đối với nhóm người dùng tạo ra dòng tiền và giao dịch thương mại lớn. Quy định định danh qua VNeID áp dụng chặt chẽ cho tài khoản của người bán hàng trực tuyến, các cá nhân tham gia hoạt động livestream bán hàng và những người thực hiện tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

Giải pháp này giải quyết triệt để vấn đề gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và chống thất thu thuế, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp trên không gian mạng.

Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật và các mốc thời hạn quan trọng

Để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra đồng bộ, không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chính phủ đã phân định các mốc thời gian chuyển đổi cụ thể theo từng nhóm tính chất dịch vụ.

Trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành và đơn vị vận hành

Đối với các lĩnh vực nằm ngoài danh mục 12 nhóm nói trên, bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ được giao thẩm quyền ban hành danh mục chi tiết các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải xác minh qua VNeID trước khi vận hành thực tế. Cơ chế phân cấp này giúp từng ngành linh hoạt điều chỉnh quy trình phù hợp với đặc thù quản lý.

Chính phủ đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ quản nền tảng số phải khẩn trương nâng cấp giao diện lập trình ứng dụng (API), chuẩn hóa giao thức bảo mật và tối ưu hạ tầng để kết nối liền mạch với cổng định danh VNeID, đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện tối đa cho người dân trong toàn bộ tiến trình chuyển đổi số.