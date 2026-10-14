Chi tiết lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Phụ trách chung, thực hiện nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; những nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND TP.HCM hoặc cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Theo dõi, chỉ đạo chung các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ thông tin; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn Trung ương, Chính phủ; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo; Nghị quyết 57/2024; tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030; Luật Phát triển đô thị…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố. Theo dõi, chỉ đạo phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà

Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, gồm: chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND thành phố; tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố; báo cáo Chủ tịch những vấn đề quan trọng…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng trưởng 2 con số; liên kết vùng.

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex)…

Phối hợp theo dõi: Sở Ngoại vụ, Thống kê Thành phố, Tổng công ty Điện lực Thành phố.

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường, 6 xã: phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường Bàn Cờ, phường Bình Thạnh, phường Thủ Đức, phường Đông Hưng Thuận, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Tân Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng đối với thành phố; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn…

Phối hợp theo dõi: Sở Tài chính (theo lĩnh vực phụ trách), Sở Nội vụ, Học viện Cán bộ thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường, 4 xã: phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn, phường Tân Định, phường Cầu Ông Lãnh; phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Bình Lợi Trung, phường Phú Lợi, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khoáng sản.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn…

Phối hợp theo dõi: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính theo lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường; 10 xã: phường Bình Quới, phường Tân Sơn Hòa, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Cát Lái, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, xã Minh Thạnh, xã Thanh An, xã Long Hòa, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã An Thới Đông.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên (trừ khoáng sản), môi trường.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn…

Theo dõi, chỉ đạo 21 phường, 3 xã: phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Hòa Hưng, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Dầu Tiếng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo: lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công; các quỹ đất công do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý; các dự án đầu tư tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); các dự án trọng điểm quốc gia (không phân biệt nguồn vốn đầu tư, trừ các dự án giao thông); tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh.

Trực tiếp chỉ đạo: Thuế thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Liên minh Hợp tác xã thành phố…

Phối hợp theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài chính (theo lĩnh vực phụ trách), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Theo dõi, chỉ đạo 10 phường; 12 xã: phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy

Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; xây dựng các văn bản pháp luật và theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Công ty 27/7, Công ty dịch vụ công ích Thanh niên xung phong…

Giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo: Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố.

Theo dõi, chỉ đạo 11 phường, 14 xã: phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường An Khánh, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung; Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố; Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

Chỉ đạo phối hợp các công việc có liên quan với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội thành phố (thuộc Học viện Cán bộ thành phố).

Phối hợp theo dõi: Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố (HFIC); Sở Tài chính (theo lĩnh vực phụ trách).

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường, 5 xã: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, xã Bình Khánh, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.