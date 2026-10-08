Chi tiết lịch thi đánh giá tư duy năm 2027

Cấu trúc chi tiết của Bài thi TSA

Năm 2027, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi tại 11 tỉnh thành phố, sớm nhất từ ngày 16-17/1/2027.

Đợt 1 dự kiến thi ngày 16-17/1/2027, ngày đăng ký là 5-15/12/2026.

Đợt 2 dự kiến thi ngày 20-21/3/2027, ngày đăng ký là 5-15/2/2027.

Đợt 3 dự kiến thi ngày thi 22-23/5/2027, ngày đăng ký là 5-15/4/2027.

Kỳ thi được tổ chức tại 11 tỉnh thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Nội dung và hình thức thi vẫn giữ ổn định, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút, 40 điểm), Tư duy Đọc hiểu (30 phút, 20 điểm) và Tư duy Khoa học, Giải quyết vấn đề (60 phút, 40 điểm). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Kết quả thi TSA năm 2026

Với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA".

Ở mỗi phần thi, cuốn Cẩm nang cũng trình bày tóm lược kiến thức nền tảng liên quan, giới thiệu đề thi minh họa có phân tích hướng dẫn giải, hướng dẫn ôn tập theo chủ đề và một số đề ôn luyện thêm kèm đáp án. Cuối cùng là nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm thi, đặc biệt đi kèm sách là 3 mã dự thi để thí sinh có thể trải nghiệm 3 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả của 3 bài thi thử sẽ là cơ sở quan trọng để thí sinh tự đánh giá được năng lực tư duy hiện tại của bản thân, từ đó có được kế hoạch học tập và lộ trình tham gia kỳ thi một cách phù hợp nhất.

Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được phát hành miễn phí tại địa chỉ: https://nxbbachkhoa.vn/ebook-free/2082/0/1. Đối với bản in, thí sinh có thể đặt mua online trên hệ thống hoặc trực tiếp tại Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội.