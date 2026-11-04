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Du lịch

Chi tiết lịch 'săn' lá thu từng ngày ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Các quốc gia Đông Bắc Á công bố bản đồ lá chuyển màu vào mùa thu năm nay, giúp du khách Việt dễ dàng lên lịch trình ngắm sắc đỏ, vàng, kết hợp tham quan khi thời tiết ôn hòa.

Sau cái nắng gay gắt của mùa hè, lá vàng và lá đỏ lần lượt chuyển màu tại nhiều nước Đông Bắc Á, mở đầu cho cao điểm du lịch mùa thu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Để du khách có chuyến ngắm thu trọn vẹn, Tri Thức - Znews gợi ý chi phí visa, những lưu ý về thời tiết, vật dụng cá nhân và lịch lá đổi màu tại những điểm đến nổi tiếng, dựa trên dự báo từ Cơ quan khí tượng và Tổng cục Du lịch.

Sapporo

Aomori

Nagano

Kochi

Nagoya

Hiroshima

Osaka

Tokyo

Fukuoka

Kagoshima

Bukhansan

Gyeryongsan

Woraksan

Palgongsan

Songnisan

Duryunsan

Hallasan (Jeju)

Naejangsan

Bắc Kinh

Thượng Hải

Hàng Châu

Tô Châu

Tứ Xuyên

Vân Nam

Nam Kinh

Tân Cương (phía nam)

Ngày

4/11

Chưa đổi màu

Bắt đầu

Đẹp nhất

Đã qua

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Số điểm đẹp nhất

Bắt đầu đổi màu

4/11

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Nhật Bản

Theo dự báo tán lá từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), lá phong, lá sồi, ngân hạnh tại Nhật Bản đã lần lượt chuyển sắc, muộn hơn 1-2 tuần so với Trung Quốc và Hàn Quốc, tập trung từ tháng 11 đến tháng 12. Lá đỏ xuất hiện sau lá vàng.

Sapporo

Aomori

Nagano

Kochi

Nagoya

Hiroshima

Osaka

Tokyo

Fukuoka

Kagoshima

Lá vàng

Lá đỏ

5/11

15/11

25/11

5/12

15/12

Sapporo

6/11 - 7/11

Aomori

6/11 - 13/11

Nagano

14/11 - 21/11

Kochi

16/11 - 9/12

Nagoya

17/11 - 2/12

Hiroshima

20/11 - 28/11

Osaka

24/11 - 4/12

Tokyo

26/11 - 29/11

Fukuoka

27/11 - 7/12

Kagoshima

27/11 - 10/12

Nguồn: Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA)

Đến với Hiroshima, công viên Momijidani là nơi nổi tiếng với khoảng 700 cây phong. Vườn Shukkeien hoặc chùa Buttsuji cũng thích hợp ngắm lá thu. Riêng Osaka có công viên Minoh với con đường đi bộ xuyên rừng phong, công viên lâu đài Osaka và công viên Hattori Ryokuchi.

Tại Tokyo, du khách có thể dạo bước dưới hàng ngân hạnh ở đại lộ Icho Namiki, tham quan công viên Shinjuku Gyoen, Yoyogi hay vườn Rikugien.

Lá ngân hạnh chuyển vàng ở Kyoto (Nhật Bản). Ảnh: Nguyễn Minh Vương.

Visa

104 USD

Nhập cảnh một lần, tương đương 2,5 triệu đồng

208 USD

Nhập cảnh nhiều lần, tương đương 4,9 triệu đồng

Theo quy định mới, lệ phí áp dụng cho visa Nhật Bản nhập cảnh một lần là 104 USD (tương đương 2,5 triệu đồng). Visa nhập cảnh nhiều lần khoảng 208 USD (tương đương 4,9 triệu đồng). Mỗi lần lưu trú từ 15 ngày trở lên (tùy theo mục đích).

Điều kiện bao gồm hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng và đảm bảo quyền nhập cảnh trở lại Việt Nam sau chuyến đi; hoạt động tại Nhật Bản phù hợp với mục đích và thời hạn lưu trú được quy định; không thuộc các trường hợp bị cấm nhập cảnh theo Luật Xuất nhập cảnh.

Lưu ý

Thời điểm lá đổi màu có thể sớm hoặc muộn hơn 1-2 tuần, tùy nhiệt độ. Du khách cần theo dõi liên tục dự báo tán lá để điều chỉnh lịch trình.

Thời tiết Nhật Bản mùa thu dễ chịu, nhưng nhiệt độ có thể giảm vào sáng sớm và buổi tối, du khách nên chuẩn bị thêm áo khoác.

Nếu mục tiêu chính là ngắm lá, không nhất thiết xây dựng lịch trình dày. Có thể mang giày đi bộ, dành một buổi tham quan tuyến phố, công viên và những địa điểm lân cận.

Cuối tuần, những điểm ngắm lá nổi tiếng thường đông khách. Đi vào buổi sáng hoặc ngày trong tuần sẽ thoải mái hơn.

Hàn Quốc

Lá đỏ, lá vàng "phủ sóng" ở Hàn Quốc sớm hơn Nhật Bản khoảng một tháng, bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 11, theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Thời gian lá chuyển màu có thể thay đổi tuỳ vào điều kiện thời tiết thực tế.

Bukhansan

Gyeryongsan

Woraksan

Palgongsan

Songnisan

Duryunsan

Hallasan

Naejangsan

Đầu mùa

Đẹp nhất

20/10

27/10

3/11

10/11

17/11

Bukhansan

23/10 - 4/11

Gyeryongsan

24/10 - 4/11

Woraksan

25/10 - 5/11

Palgongsan

26/10 - 12/11

Songnisan

27/10 - 4/11

Duryunsan

29/10 - 11/11

Hallasan (Jeju)

31/10 - 13/11

Naejangsan

5/11 - 11/11

Nguồn: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Tại Seoul, du khách có thể ngắm lá phong chuyển màu tại cung điện Gyeongbokgung, công viên Olympic hay hồ Seokchonhosu. Con đường tường đá ở cung điện Deoksugung, khuôn viên Đại học Sungkyunkwan nổi bật với hàng ngân hạnh vàng rực. Tại Busan, những điểm lá vàng đẹp gồm chùa Beomeosa, vườn thực vật Hwamyeong, công viên Geumgang...

Ngoài ra, đảo Nami, vườn Morning Calm, đèo Bobaljae (Danyang) hay rừng ngân hạnh Hongcheon cũng là những điểm check-in mùa thu được yêu thích.

Mùa thu năm nay trên đảo Nami (Hàn Quốc). Ảnh: Thảo Anh.

Visa

20 USD

Visa C-3 một lần dưới 90 ngày, hơn 500.000 đồng

80 USD

Visa nhiều lần thời hạn 10 năm, hơn 2 triệu đồng

Nhóm visa C-3 một lần dưới 90 ngày, phục vụ cho mục đích du lịch thường mất lệ phí 20 USD (hơn 500.000 đồng). Điều kiện gồm hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, giấy tờ tùy thân, lịch trình hợp lý, kèm theo hồ sơ chứng minh công việc và tài chính.

Ngoài ra, du khách có hộ khẩu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM hoặc từng nhập cảnh khối OECD được xin visa Hàn Quốc nhiều lần thời hạn 10 năm, cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh. Lệ phí khoảng 80 USD (hơn 2 triệu đồng).

Lưu ý

Thời tiết mùa thu Hàn Quốc ôn hòa, nhưng nhiệt độ thường giảm xuống dưới 10 độ C sau hoàng hôn. Du khách nên mang theo áo giữ ấm, khăn choàng, tất...

Nếu phải đi bộ nhiều, nên chuẩn bị giày thể thao, miếng dán giữ nhiệt, sạc dự phòng.

Cần đặt phòng trước ít nhất 2-3 tuần, đặc biệt ở Seoul, nếu du lịch tự túc.

Cân nhắc tham quan theo cung đường. Ví dụ Seoul - cung điện Gyeongbokgung - cung điện Deoksugung - phố đi bộ Insadong, đảo Nami - vườn Morning Calm - Seoul, công viên núi Naejangsan (cách Seoul hai tiếng di chuyển) - nghỉ đêm tại Jeonju hoặc quay lại Seoul.

Trung Quốc

Ở phía bắc Trung Quốc, lá phong và ngân hạnh bắt đầu chuyển màu từ giữa tháng 10 đến tháng 11. Phía nam Trung Quốc sang thu muộn hơn, đỉnh mùa lá thường rơi vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Tuy nhiên, thời gian lá chuyển màu có thể thay đổi tuỳ vào điều kiện thời tiết thực tế.

Bắc Kinh

Thượng Hải

, Tô Châu

Hàng Châu

Tứ Xuyên

Vân Nam

Nam Kinh

Tân Cương

Đầu mùa

Đẹp nhất

1/10

15/10

1/11

15/11

1/12

15/12

Bắc Kinh

cuối tháng 10 - 1-15/11

Thượng Hải

đầu tháng 11 - 15/11-1/12

Hàng Châu

đầu tháng 11 - 15/11-1/12

Tô Châu

đầu tháng 11 - 15/11-1/12

Tứ Xuyên

cuối tháng 9 - 30/10-15/12

Vân Nam

đầu tháng 11 - 30/11-15/12

Nam Kinh

cuối tháng 10 - 15/11-1/12

Tân Cương (phía nam)

giữa tháng 10 - 18/10-5/11

Ghé thăm Bắc Kinh, du khách ngắm lá vàng rực tại đại lộ ngân hạnh Điếu Ngư Đài, công viên Thiên Đàn, Viên Minh Viên. Khu vực Thượng Hải có công viên Trung Sơn, phố Wukang, công viên Century, vườn Dự Viên. Riêng Vân Nam, sắc đỏ và vàng của lá phủ kín phố Văn Lâm (Côn Minh), thành cổ Đại Lý, Sa Khê Cổ Trấn...

Ở phía nam Tân Cương, rừng hồ dương Luntai và cao nguyên Pamir là nơi hàng loạt cây ngân hạnh cùng khoe sắc.

Khách Việt ngắm lá vàng tại công viên Trung Sơn (Bắc Kinh, Trung Quốc). Ảnh: Win Đi.

Visa

45 USD

Visa loại L, lưu trú 15-30 ngày, tương đương 1,1 triệu đồng

70-82 USD

Visa nhanh hoặc gấp, tương đương 1,8-2,1 triệu đồng

Visa Trung Quốc ngắn hạn (loại L) có thời gian lưu trú 15-30 ngày (tùy trường hợp) và nhập cảnh một lần. Lệ phí visa là 45 USD (tương đương 1,1 triệu đồng). Du khách đã đi Trung Quốc nhiều lần có thể visa nhanh (3 ngày) hoặc gấp (hai ngày), lệ phí 70-82 USD (tương đương 1,8-2,1 triệu đồng).

Hồ sơ bao gồm hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, có ít nhất hai trang còn trống; vé máy bay khứ hồi và xác nhận đặt phòng; đơn xin thị thực và ảnh thẻ; visa Trung Quốc cũ (nếu có) và giấy tờ bổ sung nếu lần đầu xuất cảnh. Với visa tự túc không cần nộp giấy tờ xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 50 triệu đồng.

Lưu ý

Thời tiết mùa thu Trung Quốc thay đổi rõ giữa ngày và đêm, đặc biệt là ở Tứ Xuyên, Vân Nam hay Bắc Kinh. Du khách nên phối đồ nhiều lớp, chọn áo dày hoặc áo phao.

Vì không khí mùa thu khô, trong hành lý cần có thêm kem dưỡng ẩm và son dưỡng.

Mua eSIM/SIM chuyển vùng quốc tế sẵn từ Việt Nam để truy cập một số ứng dụng mà không cần cài đặt VPN.

Tử Cấm Thành, Cửu Trại Câu thường mở bán vé trước 7-10 ngày. Du khách nên canh thời gian mua vé.

Món ăn mùa thu phía bắc Trung Quốc hoặc Tứ Xuyên thường có nhiều dầu mỡ và vị cay nồng. Nếu không ăn được cay, hãy dặn đầu bếp.

15-30%

Lượng khách đăng ký tour mùa thu quốc tế tăng so với cùng kỳ năm trước

65-70%

Tỷ trọng của 3 thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

10-15%

Mức tăng giá tour Nhật Bản do vé máy bay, phí visa biến động

Ghi nhận tại các công ty lữ hành BestPrice, Golden Smile Travel, MayTrip, Vietluxtour năm nay, lượng khách đăng ký tour mùa thu quốc tế tăng 15-30% so với cùng kỳ năm trước. 3 thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm tỷ trọng 65-70%. Các tuyến ngắm lá vàng Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn, Cửu Trại Câu, Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang tăng trưởng ấn tượng.

Tour Hàn Quốc có tuyến Seoul, đảo Nami, Busan, Seoul, đảo Jeju. Ngoài ra, các đơn vị lữ hành cũng xây dựng tour chuyên biệt.

Tuy nhiên, tour Nhật Bản bán chậm do biến động giá vé máy bay, phí visa khiến mức giá tăng 10-15%.

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