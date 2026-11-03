Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 5091/TB-ĐHKT-VP năm 2026 về Lịch nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 năm 2026 và Ngày văn hóa Việt Nam 24 11 năm 2026.

Căn cứ Công văn số 282/ĐHKT-ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2026 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Khung thời gian các hoạt động trọng tâm năm 2026.

Chi tiết lịch nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo Thông báo 5091: Kéo dài 05 ngày liên tục từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 24/11/2026, cụ thể ra sao? Ảnh minh họa

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24 11 năm 2026 như sau:

- Viên chức, người lao động, giảng viên và người học được nghỉ 05 ngày: Thứ Sáu, ngày 20/11/2026 đến hết thứ Ba, ngày 24/11/2026; Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang làm việc bù thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Giảng viên thực hiện đăng ký dạy bù lịch ngày 21, 22/11/2026 tại Dashboard cá nhân, hình thức giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến. Ngày 28/11/2026, giảng viên, người học thực hiện giảng dạy và học tập theo Thời khóa biểu. Trường hợp cần hỗ trợ, Thầy/Cô vui lòng liên hệ Ban Đào tạo qua Email: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (028) 73061976.

- Một số lưu ý khi nghỉ lễ:

+ Các đơn vị thực hiện niêm phong phòng làm việc; kiểm tra, tắt toàn bộ hệ thống điện và các thiết bị không cần thiết; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự tại cơ sở..

+ Văn phòng Đại học phối hợp với lãnh đạo các đơn vị có liên quan, chỉ đạo Đội Bảo vệ, Trung đội Dân quân tự vệ và Đội Phòng cháy, chữa cháy triển khai công tác bảo vệ, phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở theo chế độ trực 24/24 giờ, nhằm bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị.

+ Ban Quản trị Hạ tầng thực hiện tổng vệ sinh tại các cơ sở; kiểm tra hệ thống điện, tài sản trước thời gian nghỉ lễ.

Như vậy, nối kỳ nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 năm 2026 và Ngày văn hóa Việt Nam 24 11 năm 2026 cho viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ sáu ngày 20/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026.

Ngoài ra, căn cứ Điều 6 Luật Nhà giáo 2025 quy định chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo như sau:

- Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo; bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ nhà giáo.

- Thu hút, trọng dụng người có trình độ cao, người có tài năng, người có năng khiếu đặc biệt, người có kỹ năng nghề cao làm nhà giáo.

- Thu hút nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp.

- Ưu tiên về tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo.

- Khuyến khích nhà giáo đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp liên tục đối với nhà giáo.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để nhà giáo là công dân Việt Nam tham gia học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật với cơ sở giáo dục và tổ chức nước ngoài; nhà giáo, nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật với cơ sở giáo dục và tổ chức ở Việt Nam.

- Huy động các nguồn lực xã hội cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.