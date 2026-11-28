Ngoài kỳ nghỉ hè thường niên, các dịp nghỉ lễ, Tết trong năm học cũng là khoảng thời gian được nhiều học sinh mong đợi. Trong năm 2027, một số ngày lễ rơi gần cuối tuần, tạo điều kiện để các gia đình có thể sắp xếp những chuyến du lịch, thăm người thân hoặc về quê. Dù vậy, thời gian nghỉ chính thức của học sinh sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của từng địa phương và nhà trường, do đó có thể không hoàn toàn giống nhau.

Tết Dương lịch 2027

Tết Dương lịch năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Với những trường không tổ chức học vào thứ Bảy và Chủ nhật, học sinh có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ thứ Sáu (1/1) đến hết Chủ nhật (3/1). Đối với những trường vẫn tổ chức học vào thứ Bảy, lịch nghỉ có thể được bố trí khác tùy kế hoạch của nhà trường.

Tết Dương lịch năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Ảnh minh họa.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi rơi vào thứ Bảy, ngày 6/2/2027. Theo lịch nghỉ đã công bố đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, từ 4/2 đến hết 10/2/2027 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Học sinh có thể được nghỉ dài hơn khoảng thời gian này, song lịch nghỉ Tết cuối cùng của các trường vẫn do địa phương quyết định, căn cứ vào kế hoạch năm học và điều kiện thực tế.

Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4. Nếu được nghỉ theo lịch cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, học sinh có thể có 3 ngày nghỉ liên tiếp, từ 16/4 đến hết 18/4.

Dịp 30/4 - 1/5

Năm 2027, Ngày Chiến thắng 30/4 rơi vào thứ Sáu, còn ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Bảy. Với lịch nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động có thể nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5. Đối với học sinh, số ngày nghỉ thực tế cần căn cứ vào lịch học và thông báo của từng trường.

Ngày Tổ quốc tri ân 27/7

Đây là ngày nghỉ lễ mới vừa được Quốc hội bổ sung vào Bộ luật Lao động. Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động, áp dụng từ năm 2027. Như vậy, 2027 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ vào dịp này. Năm 2027 cũng đánh dấu tròn 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Ngày 27/7/2027 rơi vào thứ Ba. Thời điểm này nằm trong kỳ nghỉ hè nên phần lớn học sinh vốn đã không phải đến trường.

Ngày Tổ quốc tri ân 27/7. Ảnh minh họa.

Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh năm 2027 rơi vào thứ Năm, ngày 2/9. Theo phương án nghỉ đã được công bố đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 2/9 đến hết 5/9.

Dịp nghỉ này khá gần với ngày khai giảng năm học mới. Theo khung kế hoạch thời gian năm học, ngày khai giảng được tổ chức vào 5/9 hằng năm. Vì vậy, lịch nghỉ và hoạt động khai giảng của học sinh cần theo dõi thông báo cụ thể tại từng địa phương.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đã chính thức trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương từ năm 2026. Sang năm 2027 là năm thứ hai người lao động được nghỉ vào ngày này. Năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, giữa tuần học.

Phụ huynh cần lưu ý, thời gian nghỉ lễ, Tết của học sinh không nhất thiết giống với lịch nghỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào khung kế hoạch năm học do UBND từng tỉnh, thành phố quyết định và sự sắp xếp của từng trường. Do đó, để tránh nhầm lẫn, phụ huynh và học sinh nên thường xuyên cập nhật thông báo từ Sở GD&ĐT hoặc nhà trường để biết chính xác thời gian nghỉ tại địa phương.