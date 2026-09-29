Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 10/2026 tại Hà Nội

Cụ thể, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân sẽ vào ngày 2/10, tức thứ Sáu.

Người cao tuổi được hướng dẫn nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng.

Còn với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả vào ngày 5/10 như thông lệ, tức thứ Hai. Để thuận tiện cho người hưởng, thời gian chi trả sẽ kéo dài ít nhất 6 giờ/ngày.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 12/10 đến hết 25/10.

Tại đợt 1 chi trả tháng 10/2026 ở Hà Nội, tổng số người hưởng là trên 608.000 trường hợp với số tiền gần 4.550 tỉ đồng. Trong đó, số người nhận qua chuyển khoản lên tới trên 99,65% tổng số (hơn 606.000 người) với tổng số tiền khoảng 4.500 tỉ đồng.

Theo Bộ Nội vụ, trong quý 2/2026, cả nước có khoảng 3,49 triệu người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Trong quý, có hơn 19.000 người được giải quyết hưởng lương hưu.